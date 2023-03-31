Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины. Как пишет Le Figaro, столкнувшись с дешёвым украинским зерном, они не могут сбыть свою продукцию и осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев. Еврокомиссия уже объявила о выделении €56,3 млн на поддержку земледельцев, но этих средств будет недостаточно, считают затронутые «украинским» демпингом государства.

По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Как пишет Le Figaro, поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины.

Как отмечает издание, в Польше уже много недель идут акции протеста: в феврале фермеры перекрыли движение грузовых машин на четырёх дорогах, пересекающих границы.

«Украинское зерно не идёт на международные рынки или в Африку, как нам обещали политики. Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые. У меня в хранилище всё ещё осталась пшеница. В августе 2022 года я мог продать тонну за 340 евро. Сейчас, в начале марта 2023 года, её покупали не больше чем за 220 евро», — жалуется поляк Марцин Мисяк, проживающий прямо у границы с Украиной.

Столкнувшись с дешёвым украинским зерном, польские фермеры не могут сбыть свою продукцию. Польские фермеры осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев.

Рассмотрев все обстоятельства, Еврокомиссия объявила о выделении €56,3 млн на поддержку земледельцев по программе «Единая сельскохозяйственная политика ЕС». По официальному сообщению, этот пакет помощи должен компенсировать «экономические убытки, связанные с увеличением импорта зерновых и масличных культур», произведённых на Украине, и «ограничить дестабилизирующий эффект для рынка». Брюссель направит €29,5 млн Варшаве, €16,75 млн — Софии, €10,05 млн — Бухаресту. Более того, трём странам разрешено просубсидировать своих фермеров такими же суммами из их государственных бюджетов. Но этих средств недостаточно, считают затронутые «украинским» демпингом государства.

Как отмечает издание, страны, граничащие с Украиной, дорого платят за свою солидарность с Киевом. В мае 2022 года Европейский союз на год отменил таможенные пошлины на все сельскохозяйственные продукты, ввезённые с Украины, чтобы поддержать экономику этого государства. После начала российской спецоперации пути поставок с Украины, аграрной сверхдержавы, специализирующейся на экспорте зерновых, оказались заблокированы — страна была отрезана от черноморских путей, по которым перевозились 95% её продукции.

В итоге глобальная продовольственная безопасность оказалась под угрозой, а рынок зерновых буквально сошёл с ума. Евросоюз перенаправил часть грузов по альтернативным морским маршрутам. Для этого пришлось задействовать железнодорожные сети в Польше и Румынии. Через эти «коридоры солидарности» удалось доставить 25 млн тонн зерна. Однако украинская продукция неожиданно подорвала позиции местных производителей. В Польше и Болгарии наблюдается избыток предложения, который сбивает цены. В Румынии, на центральной оси коридора, через который украинское зерно поступает во все остальные страны, перегружена логистическая инфраструктура.

«Евросоюз не смог предвидеть краткосрочные эффекты конкуренции с украинским зерном», — объясняет Себастьян Абис, исследователь аналитического центра IRIS и автор книги «Геополитика пшеницы».

В результате, думая не о голодных, а о своей выгоде, украинские операторы сделали всё возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция, и вырваться вперёд смогла именно продукция с Украины, потому что кто-то дал ей привилегии.