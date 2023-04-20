Spectator: история с украинским зерном показывает, что Брюссель далёк от проблем европейских стран

Если руководство ЕС в Брюсселе не осознаёт, что ему пора реорганизовать систему управления и прекратить отдавать приказы правительствам европейских стран, то оно рискует в перспективе оказаться не у дел или даже столкнуться с расколом в рядах союзников, предупреждает на страницах The Spectator Эндрю Теттенборн, профессор права в юридической школе Суонси. По его мнению, реакция Брюсселя на недавнее решение властей Венгрии, Польши и Словакии запретить импорт украинского зерна наглядно показывает, насколько руководство ЕС далеко от насущных проблем Европы.

На протяжении большей части своего 66-летнего существования жизненно важной частью миссии руководства ЕС было его стремление неумолимо расширять свои полномочия и постоянно указывать всем членам Евросоюза, как они должны поступать. Однако подобная политика Брюсселя сейчас всё больше отталкивает Восточную Европу, пишет в статье для The Spectator Эндрю Теттенборн — профессор права в юридической школе Суонси.



По его мнению, европейскому руководству пора осознать, что в будущем ему нужно будет отступить от такой привычки, чтобы оперативно реформировать Евросоюз и превратить его из «централизованной технократии, отдающей приказы своим вассалам», в организацию, основанную на широком консенсусе между избранными правительствами разных стран. Если же Брюссель этого не сделает, то он рискут оказаться в стороне или даже столкнётся с расколом в рядах европейских стран, предупреждает автор.



История с недавним внезапным переизбытком украинского зерна наглядно показывает сущность этой проблемы, подчёркивается в статье. В течение последних нескольких лет украинские производители зерна пользовались беспошлинным доступом на европейский рынок, однако до недавнего времени это не имело большого значения: хотя Испания и Нидерланды импортировали значительное его количество в качестве корма для скота, но остальная часть почти полностью шла в другие регионы мира, особенно в развивающиеся страны.



Однако из-за обострения конфликта на Украине ситуация изменилась. В результате сейчас огромное количество зерна оттуда перебрасываются в Восточную Европу, что угрожает обанкротить местных производителей и подорвать сельскохозяйственный сектор, отмечает The Spectator.



Осознав эту опасность, власти таких стран Восточной Европы, как Венгрия, Польша и Словакия, за последние несколько дней приняли решение запретить импорт зерна с Украины, чтобы защитить собственных производителей. Этот вопрос для многих особенно актуален в преддверии выборов, говорится в статье. И вполне возможно, что их примеру в ближайшее время последуют также власти Болгарии и Румынии, где местные фермеры также требуют от правительства взять ситуацию под контроль.



Подобные оперативные меры, даже хотя некоторые могут назвать это протекционизмом, вполне объяснимы, отмечает автор: «Свободная торговля в целом может быть благом, однако никакое достойное правительство не может остаться в стороне и позволить глобализму буйствовать, если он создаёт такую внезапную экзистенциальную угрозу для значительной части сельскохозяйственного сектора».



Кроме того, даже принимая во внимание все логистичекие трудности на фоне конфликта и сложности с вывозом, европейские производители имеют все основания утверждать, что и за пределами Европы существует множество альтернативных рынков для сбыта украинского зерна, а также множество людей, которые действительно нуждаются в нём гораздо больше, чем европейцы, подчёркивается в статье.



Все эти обстоятельства практически поставили в тупик Брюссель, который в соответствии с законодательством ЕС контролирует внешнюю торговлю: с одной стороны, он якобы активно должен поддерживать Украину и защищать её интересы. А с другой, он также должен не менее активно выступать в поддержку своих нынешних членов, которые тоже имеют полное право «ожидать от Урсулы фон дер Ляйен вдумчивой, тонкой и быстрой реакции или даже сочувственных слов», поясняет автор.



Но к сожалению, они этого явно лишены — учитывая, что до сих пор единственной реакцией на все опасения жителей Варшавы, Будапешта и Софии стало резкое заявление Еврокомиссии начёт «неприемлемости» ограничений, распространённое по электронной почте, говорится в статье. «Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии… в этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы», — говорится в этом официальном заявлении.



«Если вы хотели найти самый неумелый способ управления такой организацией, как ЕС, то это довольно близко», — подчёркивает автор. По его мнению, это наглядно показывает давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу и её проблемы: «Он так и не осознал, что в отличие от большей части Запада, в данном регионе крупномасштабное и относительно эффективное сельское хозяйство является важной отраслью, которую необходимо поощрять».

Если бы руководство ЕС понимало это, оно не стало бы категорически запрещать правительствам Польши, Венгрии и Словакии делать то, что было необходимо для предотвращения экзистенциальной угрозы своему выживанию, говорится в статье. И похоже, что еврократы никогда по-настоящему не понимали, что государства Восточной Европы, которые «ещё 30 лет назад жили в тени России», не испытывают такой же «бездумной лояльности» в отношении Брюсселя и исходящих оттуда указаний, в отличие от других членов ЕС.



Кроме того, есть вероятность, что исходящие из Брюсселя приказы не будут эффективно исполняться, даже если они будут подкреплены решениями общеевропейских судебных органов, предупреждает автор. Об этом свидетельствует тот факт, что многие предыдущие попытки руководства ЕС навязать странам Восточной Европы меры, которые, по мнению местных властей, затрагивали их внутренние дела и жизненные интересы, до сих пор не увенчались успехом.



В частности, это касается приказа закрыть рудник по добыче бурого угля в Турове, когда Польша просто проигнорировала постановление европейского суда и отказалась платить наложенные на неё штрафы, напоминает автор. Поскольку суд рассматривал это как проблему экологии и загрязнения окружающей среды, а польское правительство — как важный источник для обеспечения поставок электроэнергии в Варшаву.



И вполне возможно, что правительства европейских стран, которые считают собственных фермеров, продовольствие и предстоящие выборы более важными, чем какие-то абстрактные положения европейского права, поступят аналогично, если Брюссель начнёт приказывать им снять ограничения на импорт украинского зерна, поскольку это нанесёт ощутимый удар по значительному сектору их экономики, зависящей от сельскохозяйственного производства, предупреждает автор.



По его мнению, несмотря на такое неудачное начало, у Брюсселя на данный момент всё ещё есть возможность «искупить свою вину» и выступить на стороне европейских правительств и избирателей, которые, по сути, и финансируют работу всех общеевропейских структур: «Он мог бы сказать, что срочно поищет меры в ответ на проблему, и при необходимости согласиться на какое-то временное устранение этой массы зерна с рынка ЕС».



Однако станет ли он в действительности так поступать, задаётся вопросом автор. По его мнению, все признаки указывают на обратное: «Скорее всего, ЕС увидит в этом абстрактную юридическую проблему и призовёт к жёстким мерам против тех, кто не подчиняется его приказам. Если это произойдёт, он рискует стать ещё более похожим на канцелярию какой-нибудь Священной Римской империи на закате её существования, отдавая всё более строгие приказы вассалам, которые всё меньше обращают на это внимания».



Но по всей видимости, всё это сейчас слишком далеко от руководства в Брюсселе, чтобы заставить его об этом беспокоиться — до того момента, как это, действительно, вполне может стать проблемой для кого-то другого, заключает автор.