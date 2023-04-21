Wirtualna Polska: не только в деньгах дело — зерновой кризис может испортить отношения между поляками и украинцами

Зерновой кризис серьёзно подорвал доверие ЕС к Польше, считает профессор Мачей Душчик. В интервью Wirtualna Polska он объясняет, что, с одной стороны, она призывает к расширению европейской помощи Киеву, а с другой — запрещает ввоз зерна и другой сельхозпродукции с Украины. И сейчас, по его словам, зерновой кризис шагнул в социальное измерение и испытывает на прочность отношения между польским и украинским народами.

Зерновой кризис — это не только экономический кризис, а пока что самое крупное столкновение между Польшей и Украиной в социальном измерении. Потенциально он может иметь серьёзные последствия для отношений поляков и украинцев, считает польский профессор Мачей Душчик. В интервью Wirtualna Polska он объясняет, что до сих пор лозунги «Остановить украинизацию Польши» не были подкреплены никаким содержанием. Они звучали оттого, что кто-то недовольный видел развешенные украинские флаги или надписи на украинском языке. Это, по мнению эксперта, была надуманная проблема. По его словам, проблема с зерном кардинально отличается от тех, что ранее звучали в общественных дискуссиях. Теперь она напрямую затрагивает конкретную большую не особо богатую социальную группу — польских фермеров, — для которой вопрос украинского зерна на польском рынке действительно вылился в серьёзную финансовую проблему и тем самым пошатнул её безопасность.

В беседе Мачей Душчик объясняет, что на социальном уровне будет крайне сложно отличить ответственность польского правительства от ответственности простых украинцев, которые ищут убежище и нормальную жизнь в Польше. По его мнению, польские власти ни за что не признают свою ошибку. «Безответственность правительства никогда не остается безнаказанной. За неё всегда приходится кому-то расплачиваться. В этом случае в финансовом плане страдают фермеры, и одновременно только что зарождающиеся польско-украинские отношения подвергаются очень дорогостоящему испытанию. У меня ощущение, что правительство сделает всё возможное, чтобы переложить ответственность на Европейскую комиссию», — объяснил он.

По оценкам эксперта, одностороннее решение Польши о запрете ввоза зерна и многих других сельскохозяйственных продуктов стало головной болью для ЕС, который должен будет соответствующим образом прореагировать. Он напоминает, что все государства — члены ЕС согласились на отмену пошлин, а теперь польское правительство, с одной стороны, постоянно продвигает увеличение помощи Украине, а с другой — вводит какие-то санкции, которые нанесут удар по Украине. «Доверие к Польше, даже в вопросе Украины, только что было серьёзно подорвано», — констатировал он.

Одновременно профессор считает, что никто не должен выдвигать обвинения в адрес польского правительства в том, что оно разрешило перевозить украинское зерно. «Это решение было принято совсем в другой момент конфликта — при полной блокаде морских портов Украины. Это было хорошее решение, только просто-напросто нужно было сделать это несколько умнее», — подчеркнул он.

В интервью профессор также привёл в качестве примера данные, согласно которым от 60% до 75% поляков и впредь выступает за оказание помощи беженцам с Украины, несмотря на всю усталость и инфляцию в стране. Эти показатели свидетельствуют о том, что можно смело говорить о дружбе между польским и украинским народом. Одновременно он утверждает, что электорат, враждебно относящийся к приезжим украинцам, тоже заметен. «До начала зернового кризиса я думал, что вопрос украинцев в Польше не будет предметом предвыборной кампании. Теперь я знаю, что так и будет. И это очень плохо. Я лишь надеюсь на то, что политики не будут испытывать на прочность всё более крепкие социальные связи между украинцами и поляками. С одной стороны, они появились ввиду поддержки, которую поляки оказывали украинцам. С другой стороны, у нас есть общий противник. А это, без всяких сомнений, идёт на пользу и всё время постоянно предотвращает многие социальные конфликты», — пояснил аналитик. «Однако то, что мы прошли первое испытание на человечность, вовсе не значит, что мы пройдём каждое последующее. ЕГЭ в миграционной политике ещё впереди. И я не совсем уверен, что он будет успешным», — добавил он.

Мачей Душчик разъясняет также, что приезжие украинцы не станут поляками, но они могут функционировать в Польше как поляки. Ключевой момент заключается в предотвращении социальных напряжений и действий властей. По его словам, в вопросах миграции Польше сегодня надо учиться на ошибках других западных стран, чтобы через несколько десятков лет не заплатить за них гигантскую цену. «…Нельзя закрывать глаза на вызовы, с которыми столкнулась Польша. Польша стала страной иммиграции, а это значит, что людей будет всё больше и больше», — признал профессор. Более того, аналитик уверен, что сегодня Польша уже представляет собой двунациональную страну. Это означает, что поляки встречаются с украинцами каждый день и в самых разных жизненных ситуациях.

Однако только через 30-40 лет в Польше появится первое поколение людей, которые будут говорить, что они поляки, но имеют украинские корни, потому что их предки приехали сюда во время украинского конфликта или незадолго до него. На настоящий момент в Польше находится около 2 млн украинцев. Половина них приехали до 24 февраля 2022 года, а другая половина — после. Он также указывает на насущную проблему образования украинских детей, которых сейчас в Польше 400 тыс. Только половина из них ходит в польские школы, остальные находятся вне системы польского образования и государство не знает, что с ними происходит. Следовательно, в будущем Польша будет иметь дело с десятками тысяч разочарованных молодых людей со всеми вытекающими последствиями, такими как мелкие кражи, насилие, преступность и наркомания. «Потерянное поколение на самом деле никому не нужно», — сожалеет он.