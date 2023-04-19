Исторический реваншизм: кабмин Польши принял постановление о необходимости выплаты репараций со стороны ФРГ
- Польский флаг/ Бойцы польской пехоты во время боя в предместье Варшавы
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Правительство Польши приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос выплаты репараций и компенсаций со стороны Германии за причинённый республике в годы Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Совет Министров принял закон по вопросу необходимости урегулирования в польско-немецких отношениях темы репараций, возмещения и компенсаций с учётом потерь, которые Польша и поляки понесли в результате незаконного нападения Германии на Польшу в 1939 году, а также последующей немецкой оккупации», — указано в сообщении канцелярии премьер-министра республики.
Как отмечается на сайте кабмина, данное постановление «официально подтверждает, что ни во время Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, возмещения и компенсаций, а также других форм устранения ущерба, нанесённого Польше и полякам во время Второй мировой войны, не был никоим образом закрыт».
«Этот документ юридически обязателен для других органов, он подтверждает отсутствие урегулирования в виде международного договора между Республикой Польшей и Федеративной Республикой Германии вопроса возмещения ущерба и потерь, нанесённых Германией во время Второй мировой войны, а также необходимость заключения такого договора», — подчёркивают в пресс-службе польского правительства.
Как поясняется на сайте Польского агентства печати (PAP), с инициативой принять данную резолюции в начале апреля выступил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Безосновательные претензии
Стоит отметить, что тему репараций со стороны ФРГ польское руководство поднимает не в первый раз. Так, в 2022 году в республике была завершена четырёхлетняя работа по составлению трёхтомного доклада об ущербе, который был причинён Польше нацистской Германией. Документ был опубликован 1 сентября — в день начала Второй мировой войны.
- Заседание польского кабмина
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Как напомнили в кабмине Польши, в докладе была определена сумма польских потерь, «включающих в себя все аспекты: человеческий, финансовый, материальный, потери культурного наследия, а также военных разрушений».
Авторы отчёта оценили размер ущерба в 6,22 трлн злотых, что соответствует $1,53 трлн (по курсу от 31 декабря 2021 года). В польском кабмине отметили, что эта «сумма не отражает масштабы разрушений, а лишь является строгим экономическим подсчётом демографических и материальных потерь».
В октябре 2022 гола Польша направила в МИД ФРГ ноту с требованием выплаты репараций. Берлин ответил на неё отказом, причём Варшава получила сообщение, о том, что «вопрос закрыт», лишь в январе следующего года.
Поведение Берлина в Польше сочли проявлением неуважения к полякам.
«Этот ответ пренебрежительный для польского государства и поляков. Потери Польши были невообразимые, Германия получила доклад по этому вопросу. Этот ответ, подведение итога одним предложением, лишь свидетельствует о совершенно неуважительном отношении», — заявил тогда Аркадиуш Мулярчик.
Ранее Берлин неоднократно отмечал, что претензии Польши безосновательны, так как Варшава ранее отказалась от репараций. В сентябре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал этот вопрос окончательно урегулированным с точки зрения международного права.
Напомним, в 1945 году на Потсдамской конференции участники антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что Варшава получит компенсацию от Берлина из доли СССР, которая поступала из восточной части Германии. В 1953 году польское правительство во главе с Болеславом Берутом опубликовало декларацию, в которой отказалось от дальнейших претензий на выплаты со стороны ГДР.
Впрочем, нынешние польские власти считают решение 1953 года «сомнительным» с юридической точки зрения.
«Как... указывала часть юристов и историков, принятие такой декларации в 1953 году с формальной и юридической стороны было сомнительным — тогда такие вопросы относились к компетенциям Государственного совета ПНР, а не Совета министров; документ относился только к ГДР, которой, однако, никогда не была направлена соответствующая дипломатическая нота; даже нельзя точно сказать, состоялось ли вообще в воскресенье 23 августа 1953 года заседание правительства ПНР», — поясняется на сайте Польского агентства печати (PAP).
«Вопрос патриотической мобилизации»
По словам аналитиков, Польша в годы войны понесла серьёзные потери из-за действий нацистской Германии. Однако с юридической точки зрения позиции ФРГ сегодня выглядят более убедительными, считают специалисты.
«Вопрос с репарациями был урегулирован ещё в 1950-е годы. И все были очень удивлены в Германии и в других европейских странах, когда поляки начали возвращаться к этой теме после того, как Польша провела уже не одно десятилетие в составе Европейского союза», — заявил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
- На одной из разрушенных немцами улиц Варшавы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
- РИА Новости
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Эксперты считают отказ Польши признавать решения по вопросу репараций, которые приняло правительство ПНР в 1953 году, непоследовательным, поскольку в то же время Варшава не отказывается от послевоенных территориальных приобретений.
«Заявления о том, что ПНР не была независимым государством и что это СССР принудил её отказаться от выплат, — это любимая песня нынешних польских властей. Но в то же время они не оспаривают границы, которые Варшава получила благодаря Польской Народной Республике. В теории Германия могла бы выставить Польше в ответ встречные претензии по ряду территорий, которые получила Варшава. Поэтому эта игра очень опасна для самой же Польши», — отметил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.
Специалисты считают, что польские требования репараций могут объясняться несколькими причинами. Так, по мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в подобных претензиях есть определённая доля исторического «реваншизма», который присущ нынешнему польскому руководству.
Помимо этого, Варшава может использовать этот вопрос в качестве козыря в рамках противостояния с ЕС, считают политологи. Напомним, в последние годы между Варшавой и Брюсселем возникало немало разногласий. В частности, большое раздражение у Евросоюза вызвало решение Конституционного суда Польши о приоритете национального права над европейским, напоминают эксперты.
Кроме того, считают аналитики, польские власти активно раскручивают тему репараций для того, чтобы повлиять на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов в парламент, которые пройдут в конце 2023 года.
«Они говорят о репарациях для мобилизации избирателей. Тем самым они также стремятся отвлечь внимание граждан от проблем в экономике. Эту тему они поднимают регулярно, причём ничего нового по этой части не происходит. Это исключительно вопрос патриотической мобилизации избирателя, прежде всего в польской глубинке и неблагополучных районах страны, которые и являются основным электоральным ядром нынешней правящей партии Право и справедливость», — говорит Вадим Трухачёв.
Аналогичного мнения придерживается Николай Межевич. При этом он отметил, что в действительности польское руководство прекрасно понимает, что репараций от Берлина ему добиться не удастся.
«Это во многом предвыборный пиар. Поляки прекрасно понимают, что они ничего не получат. Но они говорят об этих выплатах, потому что им надо повышать свои акции в глазах избирателей», — заключил эксперт.
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