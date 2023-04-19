Исторический реваншизм: кабмин Польши принял постановление о необходимости выплаты репараций со стороны ФРГ

Польский кабмин принял постановление о необходимости урегулировать вопрос выплаты репараций со стороны Германии за годы Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте правительства. В документе подчёркивается, что для решения этой проблемы Варшава и Берлин должны заключить международный договор. Ранее в Польше был подготовлен трёхтомный доклад об ущербе, который был причинён республике нацистской Германией. Его авторы оценили потери польской стороны за годы войны в 6,22 трлн злотых ($1,53 трлн по курсу от 31 декабря 2021 года). После этого Варшава направила Берлину ноту с требованием выплаты репараций, но получила отказ. По словам аналитиков, требования польского правительства о выплате компенсаций во многом рассчитаны на внутреннюю аудиторию и призваны мобилизовать электорат в преддверии выборов в парламент.

Правительство Польши приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос выплаты репараций и компенсаций со стороны Германии за причинённый республике в годы Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Совет Министров принял закон по вопросу необходимости урегулирования в польско-немецких отношениях темы репараций, возмещения и компенсаций с учётом потерь, которые Польша и поляки понесли в результате незаконного нападения Германии на Польшу в 1939 году, а также последующей немецкой оккупации», — указано в сообщении канцелярии премьер-министра республики.

Как отмечается на сайте кабмина, данное постановление «официально подтверждает, что ни во время Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, возмещения и компенсаций, а также других форм устранения ущерба, нанесённого Польше и полякам во время Второй мировой войны, не был никоим образом закрыт».

«Этот документ юридически обязателен для других органов, он подтверждает отсутствие урегулирования в виде международного договора между Республикой Польшей и Федеративной Республикой Германии вопроса возмещения ущерба и потерь, нанесённых Германией во время Второй мировой войны, а также необходимость заключения такого договора», — подчёркивают в пресс-службе польского правительства.

Как поясняется на сайте Польского агентства печати (PAP), с инициативой принять данную резолюции в начале апреля выступил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Безосновательные претензии

Стоит отметить, что тему репараций со стороны ФРГ польское руководство поднимает не в первый раз. Так, в 2022 году в республике была завершена четырёхлетняя работа по составлению трёхтомного доклада об ущербе, который был причинён Польше нацистской Германией. Документ был опубликован 1 сентября — в день начала Второй мировой войны.

Заседание польского кабмина

globallookpress.com

© www.imago-images.de / DAMIAN BURZYKOWSKI

Как напомнили в кабмине Польши, в докладе была определена сумма польских потерь, «включающих в себя все аспекты: человеческий, финансовый, материальный, потери культурного наследия, а также военных разрушений».

Авторы отчёта оценили размер ущерба в 6,22 трлн злотых, что соответствует $1,53 трлн (по курсу от 31 декабря 2021 года). В польском кабмине отметили, что эта «сумма не отражает масштабы разрушений, а лишь является строгим экономическим подсчётом демографических и материальных потерь».

В октябре 2022 гола Польша направила в МИД ФРГ ноту с требованием выплаты репараций. Берлин ответил на неё отказом, причём Варшава получила сообщение, о том, что «вопрос закрыт», лишь в январе следующего года.

Поведение Берлина в Польше сочли проявлением неуважения к полякам.

«Этот ответ пренебрежительный для польского государства и поляков. Потери Польши были невообразимые, Германия получила доклад по этому вопросу. Этот ответ, подведение итога одним предложением, лишь свидетельствует о совершенно неуважительном отношении», — заявил тогда Аркадиуш Мулярчик.

Также по теме Другая Варшава: о чём свидетельствуют рассекреченные документы об освобождении Польши Красной армией МИД России назвал инициативу президента Польши Анджея Дуды, подписавшего закон о запрете пропаганды коммунизма, «возмутительной...

Ранее Берлин неоднократно отмечал, что претензии Польши безосновательны, так как Варшава ранее отказалась от репараций. В сентябре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал этот вопрос окончательно урегулированным с точки зрения международного права.

Напомним, в 1945 году на Потсдамской конференции участники антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что Варшава получит компенсацию от Берлина из доли СССР, которая поступала из восточной части Германии. В 1953 году польское правительство во главе с Болеславом Берутом опубликовало декларацию, в которой отказалось от дальнейших претензий на выплаты со стороны ГДР.

Впрочем, нынешние польские власти считают решение 1953 года «сомнительным» с юридической точки зрения.

«Как... указывала часть юристов и историков, принятие такой декларации в 1953 году с формальной и юридической стороны было сомнительным — тогда такие вопросы относились к компетенциям Государственного совета ПНР, а не Совета министров; документ относился только к ГДР, которой, однако, никогда не была направлена соответствующая дипломатическая нота; даже нельзя точно сказать, состоялось ли вообще в воскресенье 23 августа 1953 года заседание правительства ПНР», — поясняется на сайте Польского агентства печати (PAP).

«Вопрос патриотической мобилизации»

По словам аналитиков, Польша в годы войны понесла серьёзные потери из-за действий нацистской Германии. Однако с юридической точки зрения позиции ФРГ сегодня выглядят более убедительными, считают специалисты.

«Вопрос с репарациями был урегулирован ещё в 1950-е годы. И все были очень удивлены в Германии и в других европейских странах, когда поляки начали возвращаться к этой теме после того, как Польша провела уже не одно десятилетие в составе Европейского союза», — заявил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

На одной из разрушенных немцами улиц Варшавы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

РИА Новости

© Сергей Лоскутов

Эксперты считают отказ Польши признавать решения по вопросу репараций, которые приняло правительство ПНР в 1953 году, непоследовательным, поскольку в то же время Варшава не отказывается от послевоенных территориальных приобретений.

«Заявления о том, что ПНР не была независимым государством и что это СССР принудил её отказаться от выплат, — это любимая песня нынешних польских властей. Но в то же время они не оспаривают границы, которые Варшава получила благодаря Польской Народной Республике. В теории Германия могла бы выставить Польше в ответ встречные претензии по ряду территорий, которые получила Варшава. Поэтому эта игра очень опасна для самой же Польши», — отметил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

Специалисты считают, что польские требования репараций могут объясняться несколькими причинами. Так, по мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в подобных претензиях есть определённая доля исторического «реваншизма», который присущ нынешнему польскому руководству.

Также по теме «Исторические спекуляции»: зачем Польша вновь подняла вопрос репараций за годы немецкой оккупации В Польше считают по-прежнему актуальным вопрос репараций со стороны Германии за причинённый ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом...

Помимо этого, Варшава может использовать этот вопрос в качестве козыря в рамках противостояния с ЕС, считают политологи. Напомним, в последние годы между Варшавой и Брюсселем возникало немало разногласий. В частности, большое раздражение у Евросоюза вызвало решение Конституционного суда Польши о приоритете национального права над европейским, напоминают эксперты.

Кроме того, считают аналитики, польские власти активно раскручивают тему репараций для того, чтобы повлиять на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов в парламент, которые пройдут в конце 2023 года.

«Они говорят о репарациях для мобилизации избирателей. Тем самым они также стремятся отвлечь внимание граждан от проблем в экономике. Эту тему они поднимают регулярно, причём ничего нового по этой части не происходит. Это исключительно вопрос патриотической мобилизации избирателя, прежде всего в польской глубинке и неблагополучных районах страны, которые и являются основным электоральным ядром нынешней правящей партии Право и справедливость», — говорит Вадим Трухачёв.

Аналогичного мнения придерживается Николай Межевич. При этом он отметил, что в действительности польское руководство прекрасно понимает, что репараций от Берлина ему добиться не удастся.