Власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ

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Польские власти приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с ФРГ в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией.
Власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ
  • AP

Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра республики.

Как говорится в заявлении, постановление Совета министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета (в 1989 году) вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причинённого Польше и полякам во время Второй мировой войны, «никак не был закрыт».

Уточняется, что принятый документ является нормативным актом, подтверждающим неурегулированный статус вопроса о репарациях от Германии.

В январе заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны.

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