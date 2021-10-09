Tageszeitung: Брюссель пригрозил задействовать против Польши «все доступные средства»

Решение Конституционного суда Польши о главенстве национальных законов над законами ЕС вызвало возмущение в Брюсселе, сообщает Tageszeitung. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задействует «все доступные средства», чтобы обеспечить верховенство европейского права. Её поддержали Германия и Люксембург. Однако о каких именно «средствах» идёт речь, она не пояснила, отмечает немецкое издание.

Конституционный суд Польши признал главенство национальных законов над законами ЕС — и это вызвало тяжелейший кризис в Европе, сообщает Tageszeitung. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель задействует «все доступные средства», чтобы обеспечить верховенство европейского права.

Таким образом, получается, что обе стороны заняли крайне противоположные, несовместимые позиции. Польские судьи, по сути, отказались от норм европейского права, из-за чего уже пошли разговоры о «юридическом полексите». Еврокомиссия же ставит себя выше польской Конституции, нарушая таким образом суверенитет страны.

В свою очередь, Германия и Люксембург встали на сторону Урсулы фон дер Ляйен, продолжает Tageszeitung. Немецкое правительство поддерживает Еврокомиссию в её стремлении «обеспечить верховенство европейского права по всему ЕС», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что Берлин «полностью доверяет» Брюсселю.

У министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна решение Польши вызвало беспокойство. По его словам, верховенство европейского права очень важно для евроинтеграции и совместной жизни в ЕС. Если же этот принцип будет нарушаться, Европа, какой мы её знаем, перестанет существовать, предостерегает он.

Пока неизвестно, что будет дальше. Прежде чем принимать какие-либо решения, Еврокомиссия собирается изучить заключение польского Конституционного суда. При этом в органе ЕС не пояснили, какие именно средства давления на Варшаву ему доступны. Очень вероятно, что начнётся процесс в связи с нарушением условий договора, но он может занять месяцы. Да и перспективы на успех призрачные.

В связи с этим Европарламент призвал усилить финансовое давление на Варшаву, в частности приостановить выплаты со стороны ЕС и, возможно, даже заморозить денежную помощь в связи с коронавирусом. Там считают, что остановка финансирования — это единственное действенное средство. Но, если Еврокомиссия будет задерживать выплаты, Польша может оказать встречное сопротивление и перестать платить взносы в бюджет ЕС. Таким образом юридический кризис может перерасти в финансовый, предостерегает издание. В любом случае политическими мерами в отношениях Брюсселя и Варшавы уже ничего добиться не получится. На следующем же саммите ЕС 21 и 22 октября грозит произойти «решающий поединок», заключает Tageszeitung.