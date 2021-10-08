Spiegel: решение Конституционного суда Польши способно «изменить Евросоюз»

Конституционный суд Польши признал приоритет польской Конституции над европейским законодательством и объявил некоторые нормы права ЕС неконституционными, сообщает Der Spiegel. Как отмечает издание, решение может «изменить Евросоюз» и породить «огромную ударную волну». По мнению автора статьи, реакция правительства Польши неоднозначна: они скорее «удивлены и шокированы тем, что сделали».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий является доверенным лицом Ярослава Качиньского, основателя правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость». Он обратился в Конституционный суд Польши с запросом о том, имеет ли законодательство ЕС приоритет над польской Конституцией, пишет Der Spiegel.

Юлия Пшилембська также является доверенным лицом Качиньского — и председателем Конституционного суда. В четверг в 17:15 она зачитала постановление суда. Оглашение решения заняло около 30 минут — полчаса, которые способны «изменить Евросоюз», прежде всего Польшу. По мнению Конституционного суда, некоторые нормы ЕС противоречат польской Конституции: те, на основании которых Брюссель и Европейский суд потребовали внести поправки в судебную реформу, инициированную партией «Право и справедливость», утверждает издание.

Постановление, как отмечает Der Spiegel, не является фундаментальным решением, означающим полный примат польского законодательства над законодательством ЕС. Однако оно может породить «огромную ударную волну»: контролируемый правительством Конституционный суд ведёт страну в направлении «юридического полексита», в результате которого Польша выйдет за пределы европейской правовой системы. В таком случае страна сразу же лишится средств Евросоюза.

В тот вечер маршал сената Польши Томаш Гродзкий, представитель либералов, в ужасе предстал перед прессой: «Решение — очень важный шаг к тому, чтобы отстранить Польшу от принципов справедливости и верховенства закона, которые являются стандартами в ЕС».

Однако решение Конституционного суда непросто истолковать с юридической точки зрения. Прежде всего неясна область его применения. Польша уже испытывает большие проблемы с ЕС, Европейский суд несколько раз выносил решение против Варшавы, потому что с момента прихода к власти национал-консервативная партия «Право и справедливость» систематически расширяла своё влияние на судебную систему.

Решение польского правительства нужно было лишь для того, чтобы просто игнорировать дальнейшие решения Европейского суда? В таком случае Польше грозят серьёзные финансовые санкции: Брюссель уже отказал ей в помощи в размере €37 млрд.

Крайне правые из окружения министра юстиции Збигнева Зёбро считают это решение победой. Они заявляют, что Польша успешно отразила иностранное вмешательство. Само правительство больше похоже на сторонников брексита после того, как их соотечественники проголосовали за выход из ЕС в 2016 году: они «удивлены и шокированы тем, что сделали». Официальный представитель правительства Петр Мюллер осторожно сформулировал его позицию: «Решение, принятое в четверг, не влияет на области, в которых ЕС распологает компетенцией в соотвествии с договорами ЕС». Что именно он имеет в виду, неясно.

Противостояние «Права и справедливости» и ЕС может стать серьёзной внутриполитической проблемой для Качиньского: союз с Брюсселем по-прежнему одобряет подавляющее большинство поляков. У правительства нет мандата на выведение страны из ЕС.

Решение вступит в силу только в том случае, если оно будет опубликовано в официальной газете. На это может потребоваться время. Когда Конституционный суд в 2020 году фактически запретил аборты, это вызвало волну протестов по всей стране. Только через три месяца, когда ажиотаж утих, решение было опубликовано, передаёт Der Spiegel.