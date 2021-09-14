Onet: поляки предпочитают оставаться в ЕС, несмотря на козни «брюссельского оккупанта»

Отношения Брюсселя и Варшавы явно проходят испытание на прочность. ЕС выражает недовольство действиями Польши, а она в ответ грозится пойти британским путём и не исключает выхода из ЕС, пишет Onet. Портал указывает на то, что поляки, однако, не разделяют правительственные настроения, ведь процент сторонников выхода Польши из ЕС остаётся на обычном уровне, правда процент колеблющихся значительно вырос.

Время от времени политики партии «Право и справедливость» крайне скептически воспринимают действия ЕС. Совсем недавно Европейская комиссия решила, что подаст в Европейский суд иск против Польши, в котором потребует оштрафовать её за нарушение прав судей. Польша не выполнила требование ЕС ликвидировать дисциплинарную палату польского Верховного суда. Брюссель также решил, что он заблокирует выплату средств Польше, раз она не хочет признавать верховенство законодательства ЕС над национальным, сообщает Onet.

«Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, они развернулись и вышли. Мы не хотим уходить. У нас поддержка ЕС очень высокая, в плане членства в ЕС, но мы не можем сойти с ума, войти во что-то, что ограничивает нашу свободу, и во что-то, что ограничит наше развитие», — заявил во время Экономического форума в Карпаче вице-спикер сейма, глава парламентского клуба партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий.

С его мнением согласен и другой польский политик, Януш Ковальский. По его мнению, Польша страдает в финансовом плане от членства в ЕС, в том числе из-за издержек, связанных с климатической политикой. Он также указывает на то, что главным партнёром главной страны в ЕС — Германии — выступает Россия, которая только что завершила строительство газопровода «Северный поток — 2». В-третьих, Европейская комиссия нарушает договоры ЕС и практикует недружественную политику в отношении Польши. «Настало время для справедливой оценки, возможно, британский путь действительно лучше для Польши», — подчеркнул он.

В свою очередь, депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суcкий провёл параллель между настоящей ситуацией и прошлым. «Во время Второй мировой войны Польша сражалась с одним захватчиком, она сражалась с советским оккупантом, а теперь мы будем сражаться с брюссельским оккупантом. Брюссель направляет к нам своих наместников, чтобы они навели порядок в Польше, заставили нас встать на колени, чтобы мы превратились в одну из немецких земель и перестали быть гордым государством свободных поляков», — сказал он.

Onet обращает внимание на социальные опросы, связанные с членством ЕС в Польше. Согласно результатам проведённого в августе опроса SW Research для издания Rzeczpospolita, отношение поляков к европейским структурам становится всё хуже. Около 17% респондентов считают, что Польша должна покинуть ЕС. «Это самый высокий показатель сторонников полексита, который не прослеживался в более ранних опросах», — отмечает портал.

В свою очередь, в ноябрьском опросе IBRiS, проведённом также для издания Rzeczpospolita, 11% поляков вовсе сделали свой выбор в пользу выхода из ЕС.Однако в декабре прошлого года опрос IPSOS для Oko.press показал, что 7% поляков уже готовы покинуть ЕС.

При этом в опросе, только что проведённом по заказу TVN и TVN24, респондентам был задан вопрос: «Как вы думаете, должна ли Польша оставаться в ЕС?» 81% респондентов ответил «однозначно да» и «скорее да» — в ноябре прошлого года в аналогичном опросе их было 87%. «Определенно нет» и «скорее нет» выбрали 7% против 8% в ноябре. 12% респондентов затруднились ответить, а в ноябре их было всего лишь 5%, отмечает Onet.