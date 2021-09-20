FAZ: опасность выхода Польши из ЕС становится всё серьёзнее

Ссора между Варшавой и Брюсселем вокруг польской судебной системы может привести к вялотекущему отмежеванию Польши от ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, никто не может точно сказать, что случится, если Варшава и вправду будет игнорировать примат европейского права над национальным. Между тем, ряд ведущих польских политиков уже допустили возможность «полексита» в своих высказываниях.

В Польше сейчас активно обсуждается «полексит» — выход страны из состава ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine. Оппозиция утверждает, что существует реальная опасность такого сценария, власти же говорят, что всё это выдумка их противников. Как отмечает издание, такая риторика правительства объясняется высоким процентом одобрения ЕС среди польского населения.

Кроме того, экономические и социальные инициативы правящей партии «Право и справедливость», с помощью которых она намерена обеспечить себе победу на следующих выборах, в весьма значительной степени зависят от субсидий, поступающих со стороны Брюсселя, отмечает издание. Сами власти публично заявляют, что членство в ЕС соответствует польским интересам.

Почему же тогда идут разговоры о «полексите»? Отправной точкой стала ссора между Варшавой и Еврокомиссией по поводу правового государства в Польше, пишет Frankfurter Allgemeine. Она началась после того, как «Право и справедливость» взяли под свой контроль конституционный суд в 2015 году. С тех пор правящая польская партия постепенно брала под контроль другие судебные инстанции.

Еврокомиссия отреагировала критикой и исками в Европейский суд, напоминает издание. Это противостояние уже давно вращается вокруг вопроса, признаёт ли Варшава один из основополагающих принципов ЕС: примат европейского права над национальным.

Тот факт, что польский конституционный суд следует предписаниям польского правительства, не вызывает сомнений, пишет издание: все его члены состоят в партии «Право и справедливость». Премьер Польши Матеуш Моравецкий поручил конституционному суду проверить, соответствует ли устав ЕС польской конституции. С тех пор суд каждый раз откладывал свой вердикт: новый срок назначен на грядущую среду.

Чем дальше заходит спор между Варшавой и Брюсселем, тем жёстче становятся высказывания со стороны польских правых, отмечает Frankfurter Allgemeine. После того как на прошлой неделе Еврокомиссия потребовала в Европейском суде оштрафовать Польшу, польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что против Польши проводятся «гибридные атаки», а председатель партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий первым из ведущих политиков заговорил о возможности выхода из состава ЕС: «Англичане показали, что им не нравится диктатура Брюсселя — и ушли».

Терлецкий предупредил, что если ЕС не изменится, то Польша будет вынуждена прибегнуть к «радикальным решениям». Ещё дальше зашёл депутат Марек Суский, сравнивший ЕС с немецкой оккупацией и коммунистической диктатурой. По словам Суского, ЕС намерен «поставить Польшу на колени, чтобы мы стали немецкой страной, а не гордой страной свободных поляков».

Как пишет издание, многие проевропейски настроенные поляки опасаются, что если ссора Варшавы и Брюсселя может привести к вялотекущему отмежеванию Польши от ЕС. Никто не может точно сказать, что произойдёт, если польское правительство и в самом деле проигнорирует примат европейского права и будет применять его лишь в отдельных случаях.