«Сложное явление»: ФСБ РФ опубликовала документы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами

ФСБ России опубликовало архивные документы о деятельности оперативных групп 4-го (зафронтового) управления НКГБ СССР на территории Польши и о сотрудничестве подразделений польской Армии Крайовой с нацистскими оккупантами. Обнародованы доклады и специальные сообщения советских спецслужб, содержащие данные о том, как «аковцы» взаимодействовали с гитлеровцами, а также готовили расправы над сослуживцами-евреями и советскими военнослужащими. По словам историков, рассекречивание документов НКГБ — это важный шаг для объективного понимания событий Второй мировой войны.

ФСБ России публикует рассекреченные документы о деятельности оперативных групп 4-го (зафронтового) управления НКГБ СССР на территории Польши и о сотрудничестве отрядов польской Армии Крайовой с гитлеровцами. В архивных сообщениях говорится о контактах польских националистов с фашистами, об их расправах над сослуживцами-евреями и поляками, которые симпатизировали СССР.

«Военно-политическая подлость»

Армия Крайова (АК) была сформирована на рубеже 1939—1940 годов как вооружённое крыло подпольных военно-политических структур, подчинявшихся правительству Польши в эмиграции, которое фактически находилось на территории Великобритании. По словам историков, вплоть до 1943 года деятельность АК сводилась преимущественно к точечным диверсиям, сбору информации и организационно-пропагандистской работе. В дальнейшем она проводила партизанские операции, которые, впрочем, были не слишком масштабными и не внесли значимого вклада в разгром нацизма, отмечают эксперты. Более того, как свидетельствуют опубликованные ФСБ РФ архивные документы, подразделения АК в ряде ситуаций активно сотрудничали с гитлеровцами.

«В историографии бытует такое мнение, что Армия Крайова длительное время «копила резервы» и совершала ещё какие-то невнятные действия. Конкретные и подтверждённые результаты её деятельности не идут ни в какое сравнение с борьбой советских партизан, совершавших многокилометровые рейды и уничтожавших целые немецкие гарнизоны», — рассказал в интервью RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

По его словам, на фоне успехов Красной армии в ходе Белорусской стратегической наступательной операции 1944 года, позволившей советским войскам освободить часть территории Польши, командование АК решило захватывать власть в населённых пунктах бывшей Речи Посполитой, откуда отступали немцы, но где ещё не была создана советская администрация.

«С моральной точки зрения такие действия можно оценивать только как военно-политическую подлость. Но из этого в любом случае ничего не получилось. У Армии Крайовой банально не хватило на это сил», — подчеркнул Суржик.

Подразделение Армии Крайовой

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Как отмечают эксперты, в истории АК много белых пятен. В различных частях Польши и приграничных районах соседних государств деятельность её подразделений не была единообразной и носила неоднозначный характер.

«Армия Крайова — это сложное явление. Например, на территории Белоруссии происходили столкновения аковцев с советскими партизанами, а на Западной Украине местные подразделения АК, напротив, сотрудничали с советскими партизанами перед лицом общей угрозы, исходившей от украинских националистов, которые совершали массовые убийства мирного польского населения», — отметил в беседе с RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Документальные свидетельства

В опубликованных документах 4-го (зафронтового) управления НКГБ СССР освещаются факты активного сотрудничества ряда подразделений Армии Крайовой с нацистами и их участие в карательных акциях против просоветски настроенного населения.

Так, в конце июня 1944 года нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов докладывал в Госкомитет обороны СССР о ситуации, складывающейся внутри АК, контактах её бойцов с гитлеровскими оккупантами и формировании германским командованием так называемых Польских легионов.

Оперативной группой НКГБ СССР майора госбезопасности Германа Мухина в июне 1944-го на территории генерал-губернаторства (части оккупированной Польши) было перехвачено письмо командира отряда польского крестьянского движения Батальонов хлопских (БХ) «Крестного» своему начальнику «Орачу», в котором сообщалось:

«Летучие отряды Армии Крайовой, принимающие английские самолёты, скрываются от нас, заметая свои следы. С их стороны мы не видим желания сотрудничать с нами. В нас кипит и бурлит от комбинаций руководства, от воровства и спекуляции сброшенным оружием. Так дело может дойти до взрыва… Оружие это сбрасывают паны из «АК» и оно может быть направлено в нашу грудь. Паны насмехаются и обманывают нас. Жду решения — отбить ли сброшенное оружие у злодеев, либо искать его в немецких фольварках… Мы постараемся свести счёты».

Германские оккупационные власти воспользовались конфликтами внутри подполья, чтобы задействовать польских националистов в борьбе против симпатизировавших СССР польских патриотов и советских партизан, совершая при этом различные провокации.

Согласно сообщению руководителя оперативной группы НКГБ СССР старшего лейтенанта госбезопасности Германа Мухина, действовавшего в Пинской области Белоруссии, «в Столбовцовском и Несвижском районах Барановической области дислоцируется формируемая немцами «Польская добровольческая армия» под названием «Польские легионы». Легионы насчитывают 1500—1700 человек. В г. Тарнов Краковской области немцы также вывесили объявление с призывом вступать в «Польские легионы»».

Спецсообщения НКГБ СССР

Руководитель оперативной группы НКГБ СССР майор госбезопасности Виктор Карасёв в мае 1944 года сообщал: «командир польского нелегального отряда «Шанец», действующего в районе гор. Остравец, получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображениями польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках».

Оперативная группа НКГБ СССР, действовавшая в Свенцицком и Свирском районах Литовской ССР, информировала своё командование: «по инициативе немцев в конце января с.г. командир польской бригады «Лопашко» начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами. В результате переговоров в начале февраля с.г. в указанных выше районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооружёнными силами».

Фрагменты сообщения НКГБ СССР

В спецсообщении от 9 января 1945 года оперативной группы НКГБ СССР, действовавшей южнее Кракова, говорилось:

«Руководитель оперативной группы… майор госбезопасности тов. Золотарь сообщает… Командованием «Армии Крайовой» отдан приказ, запрещающий нападения на немцев».

В опубликованных документах также идёт речь о том, что командир полка АК Краковского воеводства майор «Боровый» (майор артиллерии Адам Стабрава, командир Первого полка подгалянских стрелков Армии Крайовой) дал секретное указание по отрядам своего полка расстрелять всех евреев, находившихся на службе в АК, в связи с тем, что они якобы могут перебежать к советским партизанам и сообщить сведения об АК, её задачах и структуре.

Фрагменты сообщения НКГБ СССР

Сведения об уничтожении аковцами лиц, сочувствующих советским партизанам, поступали и от других опергрупп. Так, 21 января 1945 года начальник 4-го Управления НКГБ СССР Павел Судоплатов направил докладную записку заместителю наркома госбезопасности СССР Богдану Кобулову о вербовке поручика АК по кличке «Чарный» — лейтенанта итальянской армии Энзо Болетти.

«Чарный» сообщил, что «в отрядах «АК» происходит чистка офицерского состава. Весь старый командный состав освобождается от занимаемых должностей и на их место назначаются польские офицеры, присланные из Англии… Лица, симпатизирующие Советскому Союзу, а также связанные с советскими партизанами, физически уничтожаются высшим командованием «АК».

Пулемётчики Армии Крайовой

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12 марта 1945 года Судоплатов предоставил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову сведения, полученные от командира зафронтовой Особой группы НКГБ СССР старшего лейтенанта Александра Шихова, действовавшего в Виленской области:

«Задержан бандит Войткевич Эдуард, который будучи уверен, что имеет дело в лице тов. Шихова с руководителем банды, сообщил ему о своей принадлежности к банде «Комаря», назвал свою кличку «Панцеш» и рассказал, что банда «Комаря» состоит из 60 кадровых бандитов и имеет на вооружении 5 пулемётов и много автоматов. «Панцеш» также сообщил, что в банде «Комаря» находится группа немцев-десантников в количестве 6 человек во главе с майором, имеющим рацию, при помощи которой осуществляет связь с немецким командованием».

Сообщение НКГБ СССР

Опубликованные документы также свидетельствуют о том, что боевики АК осуществляли акты террора в отношении командиров воюющей с нацистами Красной армии. 18 января 1945 года Судоплатов направил служебную записку в Главное управление контрразведки Смерш НКО СССР и наркомам госбезопасности Белорусской, Украинской и Литовской СССР.

«По агентурным данным нашей оперативной группы, действующей на территории Польши, руководство «Армии Крайовой» снабдило свои филиалы большим количеством ядов, с целью применения их для индивидуального террора против советских офицеров. Так, командиром одного из батальонов полка «АК» «Борового» получены специальные яды, среди которых порошок, раздражающе действующий на кожу, применяется путём опыления одежды и цианистый калий», — говорится в документе.

Между тем, как напоминают историки, власти современной Польши безапелляционно героизируют Армию Крайову и стремятся вычеркнуть из истории все остальные силы, участвовавшие в освобождении их страны от нацизма, — причём, как советские, так и сотрудничавшие с СССР местные формирования — Польский комитет национального освобождения и Армию Людова.

Подразделение Армии Крайовой

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Дмитрий Суржик называет рассекречивание и обнародование документов НКГБ важным шагом для объективного понимания событий Второй мировой войны.