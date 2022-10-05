«Интернациональный характер борьбы»: ФСБ опубликовала документы об участии НКГБ СССР в Словацком восстании 1944 года

ФСБ России публикует архивные документы об участии оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления НКГБ СССР в Словацком национальном восстании против нацистских оккупантов и сотрудничавшего с ними режима Йозефа Тисо. В обнародованных спецсообщениях идёт речь о военно-политической ситуации, сложившейся в Словакии в сентябре 1944 года, о борьбе словацких партизан против гитлеровцев и о том, какую помощь оказывали местным антифашистам сотрудники советских спецслужб. По словам историков, опубликованные ФСБ документы подчёркивают интернациональный характер борьбы с нацизмом народов Европы и значительный вклад в неё Советского Союза.

ФСБ России публикует рассекреченные документы, в которых рассказывается об участии оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления НКГБ СССР в Словацком национальном восстании против гитлеровских оккупантов и сотрудничавшего с ними режима Йозефа Тисо. В архивных спецсообщениях идёт речь о ходе восстания и о конкретной помощи, которую оказывали словацким патриотам сотрудники НКГБ Советского Союза.

Оккупированная Словакия

Во время Второй мировой войны на территории Словакии существовал марионеточный режим Йозефа Тисо, находившийся под контролем гитлеровской Германии. Словацкая экономика была полностью подчинена нуждам Третьего рейха. На территории Словакии преследовались сторонники антифашистских сил и евреи. 30 апреля 1941 года было подписано словацко-немецкое соглашение о пребывании в Словакии германских войск.

Несмотря на репрессии, в оккупированной нацистами Словакии действовало Движение Сопротивления, а в декабре 1943 года был создан Словацкий национальный совет, объединивший на базе борьбы с нацизмом крупнейшие оппозиционные силы. В 1944-м члены совета начали подготовку к масштабному восстанию против гитлеровских оккупантов и режима Тисо.

Рассекреченные Центральным архивом ФСБ России документы свидетельствуют о том, что 26 июня 1944 года оперативные группы НКГБ СССР «Охотники» и «Олимп» под командованием героев Советского Союза подполковника госбезопасности Николая Прокопюка и майора госбезопасности Виктора Карасёва прорвали немецкое окружение в Билгорайском лесу (территория современной Польши) и, ведя тяжёлые бои с гитлеровцами, вышли в июле к словацкой границе.

Афтифашистская листовка словацкого подполья

© Wikimedia commons

Параллельно в июле 1944-го на территории Словакии началось десантирование советских военнослужащих, которые оказывали помощь местным патриотам в формировании партизанских отрядов из словаков и бывших военнопленных, бежавших из гитлеровских лагерей.

В августе советские опергруппы «Охотники» и «Олимп» перешли словацкую границу и развернули активные боевые действия в тылу у немецких войск. Они регулярно передавали в Москву разведывательную информацию о военно-политической обстановке в стране.

По словам историков, 9 августа 1944 года словацкая армия отказалась выполнять распоряжения Тисо о борьбе с партизанами. Ситуация в стране резко накалилась. Коллаборационистский режим призвал гитлеровскую Германию направить для борьбы со словацкими антифашистами свои войска.

«Сформировал из словаков боевые отряды»

29 августа 1944 года начальник Генерального штаба словацкой армии Ян Голиан, который уже давно сотрудничал с антифашистским подпольем, отдал приказ о начале в Словакии восстания против нацистов и о переходе частей словацкой армии на сторону повстанцев. Центром восстания стал город Банска-Бистрица, через радиостанцию которого руководство подполья обнародовало призыв к народу Словакии присоединяться к вооружённому выступлению против нацистов и их пособников.

1 сентября 1944 года опергруппа Карасёва проинформировала Москву о происходящих в Словакии событиях. Три дня спустя в очередной радиограмме, направленной в центр, Карасёв сообщил, что гитлеровцы арестовали командующего Восточной группировкой словацкой армии генерала Малара.

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Согласно данным опергруппы, на территории Словакии германскими войсками по подозрению в неблагонадёжности были захвачены все гарнизоны, в которых находились от 200 до 2 тыс.словацких солдат и офицеров. Военнослужащих-словаков немцы начали разоружать и вместе с гражданскими лицами помещать в лагеря. Словацкие военные стали уходить в леса. Карасёв подчёркивал, что борьба против нацистов происходила в Словакии стихийно, без централизованного руководства.

В спецсообщении 4-го отдела 4-го управления НКГБ СССР на имя наркома госбезопасности Всеволода Меркулова от 4 сентября отмечается, что в районе базирования опергруппы Карасёва находилось до 1,5 тыс. словацких пехотинцев, батарея 105-мм пушек, батарея 100-мм пушек, батарея 75-мм горных пушек, две батареи 37-мм противотанковых пушек, десять миномётов, до 25 станковых и 50 ручных пулемётов, а также 73 автомашины и мотоцикла.

«Тов. Карасёв по просьбе словацких офицеров сформировал из словаков боевые отряды и поставил перед ними конкретные задачи борьбы с немцами», — подчёркивается в документе.

Спецсообщение НКГБ СССР

© ФСБ РФ

8 сентября 1944 года начальник 4-го управления НКГБ СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Судоплатов доложил народному комиссару государственной безопасности СССР, что в течение двух дней руководителем опергруппы «Олимп» Карасёвым было сформировано 20 боевых отрядов из словацких солдат и офицеров.

«В организованные отряды в качестве боевого ядра тов. Карасёв вливает пять-десять человек из числа бойцов и командиров оперативной группы… В настоящее время оперативная группа при поддержке словацких отрядов ведёт сильные бои с пехотой и танками противника в 15—20 км от места базирования. В последнее время в боях немцы начали применять тяжёлую артиллерию», — сообщил Судоплатов.

Спецсообщение НКГБ СССР

© ФСБ РФ

11 сентября Судоплатов доложил наркому госбезопасности, что из опергруппы подполковника Прокопюка поступила радиограмма о положении в Словакии.

«Министр обороны нового словацкого кабинета Стефан Гашек приступил к организации карательных войск из числа словацких солдат и офицеров. Ему якобы удалось собрать 30 тыс. словаков и снабдить их оружием, отобранным немцами при разоружении отдельных частей словацкой армии. В настоящее время немцы проводят среди словацкого населения широкую пропаганду с призывом к активной борьбе против партизан», — говорилось в радиограмме.

12 сентября 1944 года Судоплатов направил спецсообщение руководству НКГБ СССР: «Действующие на территории Словакии оперативные группы подполковника госбезопасности тов. Прокопюка и майоров госбезопасности тт. Карасёва и Коваленко, в связи с оккупацией немцами Словакии, приступили к созданию партизанских отрядов и боевых групп из числа офицеров и солдат словацкой армии, не желающих сотрудничать с немцами… В последние дни опергруппами тт. Прокопюка и Коваленко сформировано новое соединение словацких партизанских отрядов».

Участники Словацкого восстания

© Wikimedia commons

По словам Судоплатова, Прокопюк выдвинул предложение о переброске в Словакию группы офицеров из действовавшего в СССР Чехословацкого корпуса, мотивируя это тем, что бойцы созданных им партизанских отрядов не доверяют полностью своему командованию, состоящему из офицеров словацкой армии.

«Для помощи восставшим Советский Союз провёл в сентябре — октябре 1944 года Восточно-Карпатскую операцию, но, к сожалению, гитлеровцы успели перекрыть основные карпатские перевалы, и прорваться на помощь участникам восстания основным силам Красной армии не удалось. Однако ВВС СССР создали воздушный мост, с помощью которого перебрасывались сотни тонн оружия и взрывчатки, а также организаторы для формирования партизанских отрядов», — рассказал в разговоре с RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

Спецсообщение НКГБ СССР

© ФСБ РФ

Как отмечают историки, германскому командованию пришлось бросить против участников Словацкого восстания около 30 тыс. военнослужащих, включая две танковые дивизии. В октябре 1944 года нацистам удалось установить контроль над большей частью ранее освобождённых повстанцами районов и оттеснить партизанские отряды в горы, где те продолжили вооружённую борьбу.

Масштабное антифашистское выступление

Красная армия в ходе Восточно-Карпатской операции овладела Дукельским перевалом и преодолела Главный Карпатский хребет, но 28 октября вынуждена была остановить своё наступление. Полностью Словакия была освобождена уже весной 1945 года в рамках Братиславско-Брновской наступательной операции.

Автоколонна участников Словацкого восстания

© Wikimedia commons

«Хотя в ходе событий августа — октября 1944 годы словацким антифашистам и советскому командованию не удалось в полной мере реализовать свой замысел, Словацкое восстание оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. Нацисты вынуждены были отвлечь с фронта крупные силы, необходимые им на других направлениях, и понесли серьёзные потери», — отметил в комментарии RT действительный член Академии военных наук России Андрей Кошкин.

По словам Дмитрия Суржика, Словацкое восстание стало самым масштабным единовременным антифашистским выступлением на территории оккупированной нацистами Европы, и советские спецслужбы сыграли в этом процессе важную роль.

«Словацкое восстание было своеобразным «смотром деятельности» антифашистских сил, во время которого было отработано взаимодействие различных групп для борьбы с нацизмом на завершающем этапе войны. Работа российских органов госбезопасности по обнародованию документов об этих событиях крайне важна. Данные спецсообщения подтверждают интернациональный характер борьбы против нацизма в Восточной Европе и вклад в эту борьбу Советского Союза. На фоне современных попыток некоторых стран переписать историю это очень важно», — подытожил Дмитрий Суржик.