«Ликвидировал самых ярых врагов»: какую роль в истории советской разведки сыграл Павел Судоплатов

115 лет назад родился выдающийся советский разведчик и диверсант Павел Судоплатов. Он принимал участие в операциях по ликвидации опасных врагов Советского Союза, включая лидера ОУН Евгения Коновальца. После смерти Иосифа Сталина Судоплатов подвергся репрессиям. Освободившись из мест лишения свободы, он стал писателем и историком спецслужб. Его мемуары — ценный источник информации о деятельности советской разведки сталинского периода. О жизни и подвигах Павла Судоплатова — в материале RT.

20 июля 1907 года родился Павел Судоплатов — легендарный советский разведчик и диверсант, участвовавший в ликвидации ряда врагов СССР, включая сотрудничавшего с нацистами лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В годы Великой Отечественной войны Судоплатов руководил разведывательно-диверсионной работой за линией фронта. По словам историков, его деятельность нанесла колоссальный ущерб врагам СССР.

Начало карьеры

Павел Судоплатов родился в Мелитополе в бедной многодетной семье. Он рано потерял родителей и в 1919 году покинул город вместе с конными частями Красной армии. Во время одного из боёв 12-летний Павел попал в плен к поддерживающим Белое движение казакам. Но ему удалось бежать и добраться до Одессы, где он беспризорничал и подрабатывал в порту. Согласно некоторым источникам, когда Красная армия подошла к Одессе, мальчик принял участие в большевистском восстании.

Вскоре Павел стал помощником телеграфиста в роте связи 123-й стрелковой бригады Рабоче-крестьянской Красной армии. В её составе он участвовал в Гражданской войне, боролся с украинскими националистическими формированиями. В 1921 году Судоплатова перевели на службу в особый отдел шифровальщиком-телефонистом, а ещё год спустя направили служить в пограничную часть на Западной Украине.

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Павлу было 16 лет, когда он вернулся в родной Мелитополь и занялся комсомольской работой. Но его гражданская жизнь продолжалась недолго. Уже в 1925 году по направлению Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины Судоплатова перевели в местное подразделение Государственного политического управления (ГПУ). Вскоре Павел стал оперативником, отвечавшим за работу с местными греческими, болгарскими и немецкими диаспорами. В дальнейшем он два года провёл на оперативной работе в Харькове.

По словам историков, необычное и достаточно сложное назначение Судоплатов получил в 1930 году — более года он проработал в колонии для несовершеннолетних правонарушителей: сначала заведующим культурно-воспитательной частью, а затем комиссаром. Несмотря на отсутствие педагогического опыта, бывший беспризорник отлично справился с этой работой — колония стала одной из лучших на Украине.

В конце 1931 года Судоплатова перевели в организационно-инструкторский отдел ГПУ УССР, а спустя несколько месяцев забрали в центральный аппарат ГПУ в Москву: сначала в отдел кадров, а затем — в иностранный отдел, отвечавший за внешнюю разведку. Павел хорошо знал украинский язык и имел опыт службы на Западной Украине, поэтому ему поручили заниматься зарубежными организациями украинских националистов.

Как рассказал в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, ОУН в 1930-е годы установила тесные контакты с нацистскими спецслужбами и развернула подрывную работу, направленную против СССР. Боевики и пропагандисты ОУН пытались создать своё подполье в Украинской ССР, а также занимались дискредитацией советской власти в глазах жителей Западной Украины, которая в то время входила в состав Польши.

Карта Одессы времён Гражданской войны

© Wikimedia commons

Павла Судоплатова решили внедрить в европейские структуры ОУН. Через советского агента в организации его отрекомендовали руководству националистов как перспективного активиста.

На Запад Судоплатова переправляли через Финляндию. Прибыв в Хельсинки, разведчик настолько убедительно сыграл роль ярого националиста, что один из советских агентов в ОУН даже хотел его ликвидировать. Спасли Павла руководившие советской резидентурой в Финляндии разведчики Борис и Зоя Рыбкины. Они помогали Судоплатову и даже тайком кормили его, так как по легенде у Павла в тот период практически не было средств к существованию, а передача денег на жизнь могла его рассекретить.

Понаблюдав со стороны за Судоплатовым, члены ОУН поверили в его надёжность. Павла вывели лично на главу ОУН Евгения Коновальца. По словам историков, несмотря на то что Коновалец был опытным интриганом, Судоплатов сумел войти к нему в доверие. Однажды Павел набрал в носовой платок земли на могиле у Симона Петлюры и пообещал отвезти её на Украину, чтобы посадить дерево. Этим поступком он привёл лидера националистов в восторг. Кроме того, Судоплатов пересказывал Коновальцу неприятные разговоры, которые вели о нём другие оуновцы.

Коновалец стал брать Судоплатова с собой в инспекционные поездки, рассказывал ему о запланированных ОУН диверсиях и о связях со спецслужбами, включая немецкий абвер.

Когда Павел возвращался в СССР, в Финляндии его задержали по подозрению в причастности к деятельности советских спецслужб. Однако украинские националисты подтвердили его «личность», и Судоплатова отпустили.

Ликвидация Коновальца

© Wikimedia commons

После возвращения в Советский Союз о результатах своей поездки Судоплатов доложил лично Иосифу Сталину. Доставленная разведчиком информация вызвала значительный интерес, и в Москве решили ликвидировать Коновальца.

Выполнить поставленную задачу поручили Судоплатову. Перед возвращением на Запад Павел рассказал коллегам, что Коновалец неравнодушен к шоколадным конфетам, поэтому его снабдили коробкой со сладостями, внутри которой находилось взрывное устройство. 23 мая 1938 года в Роттердаме он передал Коновальцу «гостинец», предварительно запустив часовой механизм. Лидер националистов был уничтожен. Его смерть, по словам историков, спровоцировала раскол в рядах ОУН.

Главный диверсант

Вернувшись в СССР, Судоплатов был назначен начальником отделения в центральном аппарате внешней разведки НКВД, а затем некоторое время исполнял обязанности начальника всей внешней разведки.

В конце 1938 года группа коллег Судоплатова из внешней разведки обвинила его на парткоме в «связях с врагами народа». Ситуация сложилась довольно серьёзная, однако всё ограничилось выговором по партийной линии. По мнению историков, это было связано с вмешательством в происходящее лично Сталина, высоко ценившего способности талантливого диверсанта.

В 1939 году Судоплатов был утверждён в должности заместителя начальника внешней разведки и занимал её фактически до 1946 года.

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18 июня 1941 года Судоплатов получил от Лаврентия Берии указание сформировать спецподразделение, которое в случае начала войны занималось бы разведывательно-диверсионной деятельностью. А 26 июня 1941 года Берия подписал приказ о создании войск Особой группы при НКВД СССР, возглавил которые Павел Судоплатов.

Осенью 1941 года из войск Особой группы была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР. По словам историков, она отлично проявила себя уже во время Битвы за Москву. Военнослужащие бригады действовали как на передовой, так и в составе боевых групп, совершавших дерзкие рейды в тыл врага.

В начале 1942 года Судоплатов возглавил созданное в составе НКВД СССР 4-е Управление, отвечавшее за ведение разведывательно-диверсионной деятельности.

В годы войны в тылу врага действовали 2200 советских оперативных отрядов и групп. Они уничтожили около 230 тыс. вражеских военнослужащих и отправили под откос 2800 нацистских эшелонов. Кроме того, советские диверсанты добывали разведывательную информацию, имевшую стратегическое значение. Для участия в некоторых операциях Судоплатов лично выезжал на передовую.

Отряд «Победители»

© Wikimedia commons

Как отметил Дмитрий Суржик, одним из самых знаменитых подразделений, деятельность которых курировал Судоплатов, был отряд «Победители». На его базе работал легендарный разведчик Николай Кузнецов, передавший в Москву информацию о подготовке гитлеровского наступления в районе Курска и о планах нацистских спецслужб устроить покушение на лидеров Антигитлеровской коалиции в Тегеране.

Как рассказал RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Сементковский, серьёзную роль в победе над нацизмом сыграли проводившиеся под руководством Судоплатова стратегические радиоигры с абвером, позволившие, в частности, внедрить в нацистскую агентурную сеть ряд советских разведчиков.

«Передаваемая в Берлин дезинформация влияла на принятие нацистским командованием роковых для Третьего рейха решений на стратегическом уровне», — подчеркнул Сементковский.

В 1946 году 4-е Управление было расформировано. Судоплатов получил указание создать в структуре Министерства государственной безопасности СССР службу по организации диверсий против врагов Советского Союза. Параллельно он отвечал за борьбу с бандподпольем в Прибалтике и на Западной Украине. Судоплатов лично руководил операцией по ликвидации известного гитлеровского коллаборациониста — главы УПА* Романа Шухевича.

Открытие мемориальной доски в честь Судоплатова в Мелитополе

РИА Новости

© Алексей Майшев

После смерти Сталина Судоплатов был арестован и приговорён к 15 годам лишения свободы якобы за содействие Берии.

Вышел на свободу он только в 1968 году, перенеся три инфаркта и ослепнув на один глаз. После освобождения Павел Судоплатов занялся литературной и исторической деятельностью. Его книги эксперты называют важным источником информации о деятельности советской разведки сталинского периода.

Умер Павел Судоплатов 24 сентября 1996 года.

«Павел Судоплатов ликвидировал самых ярых врагов СССР на мировой арене и внёс колоссальный вклад в победу над нацизмом. Он достоин того, чтобы на его примере воспитывались новые поколения защитников нашей Родины», — подытожил Андрей Сементковский.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).