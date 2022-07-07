Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН Евгения Коновальца

Агентство РИА Новости опубликовало неизвестные подробности ликвидации организатора и главаря «Организации украинских националистов»* (ОУН) Евгения Коновальца сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.

Новые данные стали доступны в честь 115-летия со дня рождения Судоплатова.

Отмечается, что Коновалец и ОУН*, сотрудничавшие с гитлеровскими спецслужбами с 1933 года, при поддержке немцев начали вести политику открытого террора против советских дипломатов и в частности убили консула СССР Андрея Майлова. После этого было решено разработать мероприятия по пресечению террористических акций националистов.

Судоплатов под прикрытием участника украинского антисоветского подполья в 1935 году внедрился в ряды профашистских националистов и познакомился с Коновальцем благодаря человеку из его ближайшего окружения.

В течение нескольких лет он находился возле Коновальца, а в 1938 году было решено ликвидировать главу ОУН с помощью коробки конфет, которые тот любил. Специальная бомба, сделанная так, что была безопасна, если её держали вертикально, но срабатывала спустя некоторое время после приведения в горизонтальное положение, была вручена активному пособнику гитлеровцев в Роттердаме 23 мая 1938 года.

После вручения конфет Судоплатов пошел в магазин, где купил плащ и шляпу, а выходя из него, услышал хлопок. После этого он отправился на вокзал и на поезде с пересадкой в Париже добрался до Барселоны. О смерти украинского нациста советский агент узнал из газет, которые читал по пути.

В СМИ выдвигали разные версии убийства Коновальца. В его смерти обвиняли широкий круг лиц и организаций: большевиков, агентов гестапо, соперников по ОУН, польские спецслужбы.

Результатом той операции стало разделение ОУН на две фракции, которые начали враждовать друг с другом.

В мае сообщалось, что в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

Подробнее о ликвидации Коновальца и о личности Судоплатов — в материале RT.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).