В Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова

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В Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, сообщает ТАСС. Как уточняется, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об этом.
В Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Можно сказать, что одно из первых решений Евгения Балицкого было символичным. Он подписал указы о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова, это основоположник украинского интегрального национализма, уроженец города Мелитополя. Эту улицу переименовали в честь Павла Судоплатова, тоже уроженца Мелитополя», — сказал он.

Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН* Евгения Коновальца.

Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.

1 мая над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

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