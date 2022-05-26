В Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова
- РИА Новости
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Можно сказать, что одно из первых решений Евгения Балицкого было символичным. Он подписал указы о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова, это основоположник украинского интегрального национализма, уроженец города Мелитополя. Эту улицу переименовали в честь Павла Судоплатова, тоже уроженца Мелитополя», — сказал он.
Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН* Евгения Коновальца.
Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.
1 мая над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).