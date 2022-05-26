В Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, сообщает ТАСС. Как уточняется, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об этом.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Можно сказать, что одно из первых решений Евгения Балицкого было символичным. Он подписал указы о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова, это основоположник украинского интегрального национализма, уроженец города Мелитополя. Эту улицу переименовали в честь Павла Судоплатова, тоже уроженца Мелитополя», — сказал он.

Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН* Евгения Коновальца.

Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.

1 мая над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).