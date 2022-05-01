Над центральной площадью Мелитополя подняли Знамя Победы

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Над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы, сообщает РИА Новости.
Над центральной площадью Мелитополя подняли Знамя Победы
  • РИА Новости

Уточняется, что акция приурочена к празднику трудящихся — 1 Мая.

Команду поднять знамя над городом дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. Он также рассказал, что расписался на здании Рейхстага в Берлине.

Также в центральном парке имени Горького проходит маёвка, пишет агентство. По случаю праздника все аттракционы бесплатные.

22 апреля стало известно, что в Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет проводиться на русском языке.

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