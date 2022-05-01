Над центральной площадью Мелитополя подняли Знамя Победы

Над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что акция приурочена к празднику трудящихся — 1 Мая.

Команду поднять знамя над городом дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. Он также рассказал, что расписался на здании Рейхстага в Берлине.

Также в центральном парке имени Горького проходит маёвка, пишет агентство. По случаю праздника все аттракционы бесплатные.

22 апреля стало известно, что в Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет проводиться на русском языке.