Над центральной площадью Мелитополя подняли Знамя Победы
- РИА Новости
Уточняется, что акция приурочена к празднику трудящихся — 1 Мая.
Команду поднять знамя над городом дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. Он также рассказал, что расписался на здании Рейхстага в Берлине.
Также в центральном парке имени Горького проходит маёвка, пишет агентство. По случаю праздника все аттракционы бесплатные.
22 апреля стало известно, что в Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет проводиться на русском языке.