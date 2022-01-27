Бессмертный гарнизон: Минобороны РФ опубликовало архивные документы к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны России открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон», посвящённый подвигам ленинградцев-добровольцев в годы Великой Отечественной войны. В разделе представлены рассекреченные документальные материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО: журналы, карты, наградные листы, а также оперативные документы периода операции по прорыву блокады Ленинграда.

27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В ознаменование 78-й годовщины этих событий Министерство обороны РФ запустило на своём сайте новый исторический раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон». В нём размещены рассекреченные архивные документы о формировании и боевых действиях Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО.

Народное ополчение

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда нацистские войска заняли Шлиссельбург и полностью блокировали Ленинград (ныне Санкт-Петербург) со стороны суши. По словам историков, германское командование приняло решение полностью стереть Ленинград с лица земли и уничтожить население города. В сентябре 1941 года гитлеровская авиация разбомбила склады, на которых хранилась значительная часть запасов продовольствия для населения Ленинграда. В городе начался голод. Его жертвами, по некоторым данным, стали около 1 млн человек.

«Действия гитлеровцев под Ленинградом имели все признаки геноцида. Это было целенаправленное уничтожение мирного населения. Но, несмотря на голод, холод, бомбардировки и артобстрелы, Ленинград мужественно сопротивлялся врагу. Тысячи ленинградцев с первых дней войны добровольно уходили на фронт, чтобы защитить свой город», — заявил в разговоре с RT действительный член Академии военных наук РФ, Андрей Кошкин.

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На сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи людей: как подлежавших призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения из рабочих, служащих и представителей интеллигенции 18—40 лет. Так началась история и боевой путь Ленинградской армии народного ополчения. В новом разделе на сайте Минобороны РФ опубликованы соответствующее постановление и доклад военного совета Северного фронта.

Добровольческие подразделения успешно противостояли врагу.

«Удачно действует 4-я дивизия народного ополчения. 3 сентября 2-й СП (стрелковый полк. — RT) этой дивизии с боем занял дер. Усть-Тосна. В ночь на 4 сентября 3-й СП форсировал реку Тосно и овладел деревней Покровское. Противник понёс большие потери в людях и материальной части», — говорится в политдонесении Политического управления Ленинградского фронта за 10 сентября 1941 года.

В том же документе подчёркивается вклад ленинградских дружинниц в медицинское обеспечение действующих войск Красной Армии.

«Дружинница Зимина А.С. в бою 26 августа оказала первую помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца с оружием. Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока не были эвакуированы все раненые», — говорится в документе.

Доклад о формировании в Ленинграде Армии добровольцев

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Особое внимание добровольческим медицинским отрядам уделяется и на страницах исторического формуляра 67-й стрелковой дивизии, в состав которой вошёл 3-й медсанбат, сформированный в основном из девушек-добровольцев.

«Дружинница Тася Шарченко в течение трёх суток, потеряв связь со своей частью, продолжала оказывать помощь раненым и вывела тяжелораненого командира и трёх бойцов к деревне Нурмалицы, а затем вместе с ними попала в госпиталь», — говорится в документе.

К сентябрю 1941 года в рядах дивизий и отдельных батальонов ленинградского народного ополчения сражались около 135 тыс. добровольцев. В дальнейшем на базе семи добровольческих соединений были сформированы кадровые стрелковые дивизии Красной армии. В новом разделе на сайте Минобороны опубликованы документы, подробно описывающие их боевой путь.

В историческом формуляре 13-й стрелковой дивизии (бывшей 5-й Ленинградской дивизии народного ополчения) описывается, как советские военнослужащие героически защищали западный берег реки Тосно.

«Отражая неоднократные попытки немцев переправиться на западный берег р. Тосно, 2-й СП упорно удерживал в своих руках этот берег. Переходя в контратаки отбрасывал немецкие части на восточный берег. Противник сильным миномётным и ружейно-пулемётным огнём стремился дезорганизовать оборону полка. В ряде многодневных боев полк понёс значительные потери», — так описывается в историческом формуляре 13-й стрелковой дивизии первый бой частей соединения в сентябре 1941 года.

Жители Ленинграда в очереди за водой

РИА Новости

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В документах 80-й стрелковой дивизии (ранее 1-я гвардейская Ленинградская дивизия народного ополчения) приведены цифры, свидетельствующие о хорошей боевой выучке воинов-добровольцев: «За весь период боевых действий с декабря 1941 года дивизия уничтожила: свыше 27 800 солдат и офицеров, 23 танка, 58 орудий разных калибров, 76 миномётов разных (в т.ч. 6 шестиствольных), 318 дзот, 3 бронемашины, 165 пулемётов, 46 автомашин, 114 лошадей, сбито 14 самолётов».

Исторический формуляр 189-ой стрелковой дивизии (бывшая 6-я Ленинградская дивизия народного ополчения) содержит свидетельства о развитии в её рядах снайперского движения. Отмечается, что снайперы дивизии уничтожили около 11 тыс. вражеских солдат и офицеров.

«Среди награждённых: старший лейтенант Торчинский, отмеченный высокой правительственной наградой — орденом Ленина. Он уничтожил за два дня из винтовки 26 немцев и тем самым положил начало снайперскому движению в дивизии», — описывается в исторических документах подвиг военнослужащего 44-й стрелковой дивизии (бывшей 3-й гвардейской Ленинградской дивизии народного ополчения).

Приказ о награждении

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Прорыв блокады

По словам военного историка Сергея Перелыгина, советские войска неоднократно предпринимали попытки разорвать кольцо блокады, однако сделать это удалось только в ходе проведения операции под кодовым наименованием «Искра», которая была проведена с 12 по 30 января 1943 года.

«Был проложен путь, известный как «Дорога Победы». Он позволил перевести Ленинград на такие же нормы снабжения, как и другие города СССР», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года

РИА Новости

В новом разделе на сайте Минобороны опубликована оперативная карта, на которой нанесена схема положения противника перед началом советского наступления. Более подробные сведения о немецко-фашистских войсках в январе 1943 года содержатся в директиве штаба Ленинградского фронта Военному совету 67-й армии.

В историческом формуляре 86-й стрелковой дивизии (бывшей 4-й Ленинградской дивизии народного ополчения) подчёркивается, что она «с честью выполнила поставленную ей задачу по прорыву блокады Ленинграда» в период активных боевых действий по захвату города Шлиссельбург.

В новом разделе на сайте Минобороны также содержатся описания отдельных подвигов бойцов ленинградских добровольческих частей.

Наградной лист

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«В самый разгар атаки справа открыл огонь по атакующим бойцам фашистский пулемёт. Бойцы начали нести потери, появились признаки замешательства, пулемёт начал грозить успеху подразделения. Сапёр Лабутин выдвинулся вперёд, приготовил единственную оставшуюся в руках гранату и, несмотря на губительный огонь, опасность, приблизился к амбразуре и бросил в неё гранату. Пулемёт замолчал на мгновение, но опять заговорил. Бесстрашный коммунист, сапёр Лабутин бросился к амбразуре ещё раз, но уже без гранаты, а с целью закрыть амбразуру своим телом и тем самым способствовать успеху боя. Приблизившись к амбразуре, Лабутин ухватился за ствол стрелявшего фашистского пулемёта и в этот момент был ранен в сердце смертельно. Рота продолжала атаку благодаря мужественному поступку Лабутина и выполнила задачу по захвату вражеских траншей», — говорится в наградных документах на Петра Лабутина.

Также в разделе размещены документы, свидетельствующие о подвигах бойцов Ленинградской армии ПВО, сформированной для защиты города и «Дороги жизни» от ударов с воздуха. На сайте представлено постановление военного совета Ленинградского фронта о реорганизации Ленинградского корпусного района ПВО в Ленинградскую армию ПВО, а также отчёты о боевых действиях армии, содержащие подробные сведения о налётах гитлеровской авиации, результатах вражеского бомбометания и эффективности действий советской зенитной артиллерии.

«Вся тяжесть отражения налёта (57 немецких бомбардировщиков и 12 истребителей. — RT) легла на зенитную артиллерию, так как ИА (истребительная авиация. — RT) с вылетом запоздала. Мощным заградительным огнём зенитной артиллерии основная масса воздушных пиратов к городу допущена не была, и только 9—10 бомбардировщикам удалось прорваться к Ленинграду», — говорится в одном из отчётов.

Документ Ленинградской армии ПВО

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В докладе командующего Ленинградской армии ПВО Военному совету Ленинградского фронта отмечается необходимость дополнительной мобилизации 2000 девушек-комсомолок для укомплектования расчётов телефонистов, прибористов, разведчиков и службы аэростатного заграждения.

Блокада с Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года.

«Это позволило начать процесс возвращения города к мирной жизни. Ленинградцы могли, наконец, не опасаться вражеских артиллерийских обстрелов, унёсших жизни огромного количества мирных людей», — подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав Морозов.

Боевой порядок 213-го стрелкового полка

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По словам Андрея Кошкина, оборона Ленинграда, в которой активное участие приняли сами жители города, сыграла колоссальную роль в истории Великой Отечественной войны.

«Это была героическая борьба за жизни мирных людей, которые, согласно планам нацистских вождей, подлежали полному уничтожению. Но это было ещё и сковывание огромным сил вермахта и его союзников, не позволившее всей этой армаде двинуться на Москву. Если бы Ленинград не удалось удержать, история всего мира могла сложиться по-другому», — подчеркнул Кошкин.