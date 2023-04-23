Премьер Саксонии осудил главу МИД Германии Бербок за провоенную позицию по Украине

Власти Германии прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он осудил главу МИД Анналену Бербок, которая считает, что «время сейчас настало не для переговоров, а для поставок оружия».

«Именно это беспокоит многих, в том числе и меня. Дипломатия всегда является средством для улаживания конфликтов», — сказал он в интервью Bild.

В январе представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что признание Анналены Бербок о том, что Запад «ведёт войну против России», говорит о заранее спланированной войне против Москвы, особенно если к этому добавить откровения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В начале года немецкий министр приехала в Харьков с необъявленным визитом и пообещала Украине дальнейшие поставки оружия.