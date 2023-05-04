В ожидании Apache: в Лондоне заявили, что пока не планируют поставлять Украине ударные вертолёты

Великобритания пока не собирается поставлять Украине ударные вертолёты AH-64 Apache, сообщили в Минобороны Соединённого Королевства. Вместе с тем Лондон продолжает формировать второй пакет военной помощи Киеву, заявили в ведомстве. Ожидается, что очередной транш будет включать средства ПВО, ракеты с дальностью до 300 км, мостоукладчики и другую спецтехнику. Ранее Лондон первым среди западных стран объявил о поставке Киеву танков и снарядов с обеднённым ураном. По словам аналитиков, Великобритания остаётся одним из ключевых участников украинского конфликта. Эксперты полагают, что Лондон стремится дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, чтобы сдержать Россию.

Лондон не планирует передавать Киеву американские ударные вертолёты AH-64 Apache, сообщили в британском Минобороны в ответ на запрос одного из парламентариев.

«В настоящее время правительство не планирует передавать Украине вертолёты Apache», — заявила замглавы оборонного ведомства Аннабель Голди.

По словам аналитиков, Лондон сегодня не располагает достаточным количеством подобных вертолётов, чтобы передать часть из них Киеву без причинения ущерба собственной обороноспособности.

«У Британии нет свободных вертолётов Apache. Они не хранятся где-то на складе — всё, что у них есть, находится в строю. Поэтому передача Украине таких машин означала бы нанесение ущерба собственным вооружённым силам», — указал в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

В свою очередь, директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин отметил, что позиция Лондона в отношении поставок вертолётов может быть связана с тем, что в НАТО пока нет консенсуса по этому вопросу.

«В странах НАТО пока не определились, как быть с поставками западных воздушных боевых средств. Apache — это очень серьёзное боевое средство, он хорошо оснащён, но и стоит очень дорого», — сказал эксперт в беседе с RT.

Также по теме Неоднозначные заявления: как развивается ситуация с поставками истребителей Украине Ни одна страна пока не пообещала Киеву поставить истребители, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он утверждает, что...

Стоит отметить, что в тот же день в британском Минобороны ответили на ещё один запрос члена парламента, который касался работы так называемого Международного фонда помощи Украине. О создании этой структуры Лондон сообщил в августе 2022 года. Фонд управляется Министерством обороны Великобритании от имени исполнительной группы, в которую входят Британия, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция.

Замминистра обороны Джеймс Хиппи, отвечая на запрос, сообщил, что второй раунд тендерных торгов для Международного фонда помощи Украине был объявлен 11 апреля 2023 года. По его словам, тендеры на закупку военной техники «публикуются поэтапно».

«Первые два этапа касаются противовоздушной обороны (торги по данному направлению закрываются 26 апреля) и ракет дальнего действия (торги по данному направлению закрываются 4 мая 2023 года). Дальнейшие требования в рамках второго раунда тендерных торгов будут поэтапно размещаться на портале оборонных заказов в ближайшие недели», — заявил Хиппи.

Согласно информации на сайте кабмина Британии, в рамках подготовки второго пакета помощи Киеву фонд уже закрыл тендер на поставку ВСУ датчиков обнаружения и отслеживания крылатых ракет, низколетящих беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

В рамках этого тендера также планируется поставить Украине зенитные пушки для поражения низколетящих целей и разрывные снаряды для систем ПВО.

Здание Минобороны Британии

AP

© Tim Ireland

Помимо этого, 4 мая закроется тендер на закупку дальнобойных ракет наземного, морского или воздушного базирования с дальностью от 100 до 300 км. Масса боевой части данных боеприпасов, как указано в сообщении, должна составлять от 20 до 490 кг. Предпочтение будет отдаваться ракетам, которые имеют возможности для преодоления средств ПВО.

Второй пакет помощи Украине будет также включать мостоукладчики, танковые тягачи, минные тралы для переданных Украине западных танков и бронированные сапёрные машины.

Ранее, 15 февраля, в Минобороны Великобритании сообщили о согласовании параметров первого пакета помощи на £200 млн (около $250 млн). В него вошли, в частности, боеприпасы, запчасти для танков и беспилотники.

Британский донор Киева

Как напоминают эксперты, развивать военное сотрудничество с Киевом Лондон начал ещё до начала СВО. Так, в 2021 году страны подписали меморандум о партнёрстве в сфере военного судостроения. Договорённости предусматривали совместное проектирование и строительство кораблей, а также возведение военно-морских баз в интересах Киева.

Также по теме «Новая ступень эскалации»: к каким последствиям может привести поставка ВСУ снарядов с обеднённым ураном Планы Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном приведут к качественному росту эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров....

После 24 февраля 2022 года подобное сотрудничество продолжило расширяться.

Так, Лондон первым объявил о поставке Киеву танков западного производства. Речь идёт о 14 машинах Challenger 2. Этот шаг, говорят эксперты, подтолкнул к аналогичным поставкам другие страны НАТО. В частности, после долгого сопротивления на передачу ВСУ немецких Leopard 2 согласилась ФРГ. Снабдить Киев танками M1 Abrams пообещали и в Вашингтоне.

Большой резонанс вызвало решение Лондона передать Украине снаряды с обеднённым ураном для Challenger 2. О намерении поставить Киеву такие боеприпасы в марте сообщила замминистра обороны Аннабель Голди.

Лондон также сообщал об отправке Киеву самоходных артиллерийских установок AS-90, высокоточных ракет Brimstone класса «воздух — земля», бронетранспортёров Bulldog и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.

Помимо этого, Британия неоднократно поднимала тему передачи Украине боевой авиации. Как заявил в феврале этого года глава правительства Риши Сунак, Лондон готов оказать поддержку своим союзникам, если те примут решение в ближайшее время передать Киеву самолёты.

Украинские военные с танком Challenger 2 на военной базе в Британии

Gettyimages.ru

© Leon Neal

Сунак также сообщил, что Лондон уже ведёт обучение украинских лётчиков обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО и занимает в этом вопросе «ведущие позиции в мире».

Глава кабмина добавил, что в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи на общую сумму в £2,3 млрд (около $2,8 млрд) и в 2023 году Лондон намерен «повторить или превзойти этот показатель».

Медиаторы и координаторы

По мнению аналитиков, Великобритания наряду с США остаётся одним из главных союзников Украины.

«Британия играет одну из ведущих ролей в поддержке Украины. Можно сказать, что она в первой тройке стран, которые и на словах, и на деле поддерживают Киев. И это подтверждается и финансовыми переводами, и поставкой оружия, и обучением украинских военнослужащих. И Зеленский много раз подчёркивал важность помощи Лондона. Можно сказать, что Британия — один из главных союзников Украины», — заявил Николай Топорнин.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Великобритании Бен Уоллес

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

Аналогичной точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Британия играет одну из ключевых ролей в украинском конфликте. Великобритания и США пытаются быть медиаторами и координаторами поддержки киевского режима», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как полагает Алексей Подберёзкин, цель политики Британии на Украине заключается в дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

«Цель британской активности на Украине такая же, как и у США. Они стремятся максимально дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и в России, чтобы усилить своё влияние в Европе», — отметил эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин констатировал, что противоборство с РФ с давних пор является одним из краеугольных камней британской внешней политики.

«Россия для Британии — это исторический противник, поэтому если бы не было Украины, то её надо было бы придумать. У России и Великобритании сложились отношения, основанные на конкуренции. Поэтому один из ключевых элементов внешней политики Британии — сдерживание России. Об этом говорят высокопоставленные представители британской политики. Об этом упоминалось и в докладе под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», — указал Блохин.

Напомним, доклад «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» был опубликован правительствам Бориса Джонсона в 2021 году. Он содержит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны и описывает видение правительством роли Великобритании в мире на следующее десятилетие. В этом документе РФ была обозначена как одна из ключевых угроз для Запада.

Константин Блохин считает, что в рамках противостояния с Москвой Украина нужна Лондону в качестве инструмента сдерживания РФ. «Британцы работают над использованием Киева в этом качестве уже на протяжении десятилетий. В этих целях Украина вовлекается в орбиту британского влияния», — заключил аналитик.