Приземлённый ответ: как в Британии объясняют неготовность поставлять самолёты Украине

В Минобороны Соединённого Королевства заявили о неготовности начать поставки британских истребителей киевскому режиму. Как отметил замглавы военного ведомства страны Джеймс Хиппи, для обслуживания этих машин требуется «значительный объём профессиональных знаний». Ранее в Лондоне назвали «непрактичной» возможную передачу боевых самолётов Украине, поскольку на обучение управлению ими «требуются месяцы». Вместе с тем Киев рассчитывает, что именно королевство «разблокирует» поставки западных истребителей ВСУ. С точки зрения аналитиков, вопрос передачи военных самолётов Киеву пока ограничивается общими рассуждениями прежде всего из-за отсутствия на Украине необходимой инфраструктуры.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи на пресс-брифинге для иностранных журналистов заявил о неготовности Лондона начать поставки истребителей Киеву.

«На принятие решения потребовалась бы доля секунды, но, разумеется, реальность такова, что передача истребителей — это грандиозное предприятие», — цитирует Хиппи англоязычный портал агентства Anadolu.

Как пояснил замглавы Минобороны Соединённого Королевства, «нельзя просто передать истребители третьего и четвёртого поколения инженерам, у которых нет опыта работы с ними, ожидая, что они (истребители. — RT) совершат больше одного боевого вылета».

«Очевидно, что здесь всё совсем непросто… Для обслуживания (боевых самолётов. — RT) непосредственно на земле, на аэродроме, требуется значительный объём профессиональных знаний, а это подразумевает отправку на Украину компетентных людей из стран, предоставляющих истребители. Ведь нужно будет помогать их обслуживать», — добавил Хиппи.

«Правильный подход»

Ранее о неготовности Лондона начать поставку боевых самолётов сообщили министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес и премьер-министр страны Риши Сунак.

При этом Уоллес подчеркнул, что данное решение не является «безоговорочным», но на текущий момент Лондон выбрал «правильный подход».

Истребитель Typhoon ВВС Великобритании

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«Это не безоговорочное решение. На данный момент я не считаю, что это правильный подход... Что в этом году позволит достичь прогресса в данном конфликте, так это способность украинцев задействовать западную бронетехнику против России», — сказал Уоллес.

В свою очередь, Сунак указал на трудности в освоении британской авиатехники ВСУ.

«Британские... истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. С учётом этого мы считаем непрактичным отправлять эти истребители на Украину», — заявил премьер-министр.

Напомним, что Великобритания стала первой страной, которая поставила Киеву западную пилотируемую авиатехнику. В январе Лондон передал украинским войскам многоцелевые вертолёты Sea King. В Киеве намерены использовать эти машины в акватории Чёрного моря.

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При этом Лондон не торопится экспортировать на Украину другую пилотируемую авиатехнику, однако подталкивает к этому шагу союзников по НАТО.

Так, выступая в конце прошлой недели в эфире телеканала Sky News, Риши Сунак сообщил, что королевство готово поддержать страны, которые могут предоставить Украине истребители «сейчас».

«Мы, со своей стороны, занимаем ведущие позиции в мире по обучению украинских лётчиков обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО. Это правильно, поскольку суть в том, чтобы дать украинцам средства для самообороны и победы», — сказал Сунак.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер-министр отметил, что Лондон намерен взять обязательство по подготовке украинских лётчиков «обращению с наиболее продвинутыми истребителями».

Обломки сбитого украинского истребителя в Херсонской области

Gettyimages.ru

© Pierre Crom

Как предполагают СМИ, Великобритания может готовить украинских лётчиков к управлению истребителями Eurofighter Typhoon. В парке Великобритании имеются боевые машины пятого поколения F-35B, но они более дорогостоящие и считаются сложными в обслуживании и управлении.

9 февраля на сайте британского телеканала Sky News была опубликована статья с критической оценкой возможностей Великобритании помочь Украине авиатехникой.

По данным журналистов, в парке королевства в принципе не так много самолётов. Наиболее подходящим для Киева вариантом мог бы стать Tornado GR.4, однако он был выведен из состава ВВС четыре года назад с целью экономии бюджетных средств.

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В беседе с RT кандидат военных наук Александр Бартош обратил внимание на то, что в настоящее время Соединённое Королевство располагает весьма скромным парком боевой авиации, поэтому неспособно оказать существенную помощь ВСУ.

«Самолётов у Британии ограниченное количество, и они нужны им для обеспечения собственной национальной безопасности. К тому же самостоятельно Лондон истребители не выпускает. Typhoon и F-35B — это продукты кооперации с союзниками по НАТО», — пояснил Бартош.

Впрочем, в Киеве рассчитывают, что именно Великобритания станет первым государством, которое передаст Воздушным силам Украины истребители. О такой вероятности 22 февраля в своём Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Есть ещё вопросы, которые необходимо согласовать. Работаем», — заявил Ермак.

Отметим, что передача боевых самолётов Киеву стала одной из центральных тем недавнего визита в Лондон украинского президента Владимира Зеленского. Выступая перед британским парламентом, он призвал Соединённое Королевство и другие страны направить данную авиатехнику Украине.

«Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолёты — для Украины! Крылья — для свободы!» — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

© Пресс-служба президента Украины

Во время общения с прессой на военной базе Bovington Camp после переговоров с Риши Сунаком Зеленский сообщил, что «услышал» от британского премьер-министра «желание предоставить нам самолёты».

В свою очередь, Сунак отметил, что положительному решению этого вопроса должен предшествовать длительный период подготовки лётчиков. По оценке премьера, он занимает три года.

«Невозможно нормально эксплуатировать»

Как полагают опрошенные RT эксперты, в Лондоне, по крайней мере в данный момент, достаточно трезво оценивают перспективы возможных поставок боевых самолётов киевскому режиму.

«На мой взгляд, Хиппи доходчиво объяснил, какие есть трудности и чего опасаются англичане. Подготовить Украину к самостоятельной эксплуатации западной авиатехники — долгий и трудоёмкий процесс. Более того, Лондон не видит большого энтузиазма у других западных стран и не собирается делать это в одиночку», — говорит Александр Бартош.

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Наряду с этим в Лондоне исключают развёртывание переданной Киеву авиатехники в Польше, Прибалтике и других странах альянса, так как это означало бы прямое участие НАТО в конфликте с Москвой, добавил аналитик.

«Проблема передачи Киеву истребителей — многофакторная и пока находится в поле общих рассуждений. Однако подготовка украинских лётчиков, судя по всему, уже началась, и это нельзя игнорировать. На подготовку уйдёт много месяцев, но США и Великобритания формируют условия, чтобы в нужный с их точки зрения момент принять положительное решение и достаточно быстро передать Киеву самолёты», — рассуждает Бартош.

В комментарии RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин отметил, что вопрос обеспечения ВСУ авиацией не стоит ребром, но лишь в данный момент и по причине отсутствия необходимой инфраструктуры.

«Чтобы поставить самолёты режиму Зеленского, на Украине нужно сначала привести в надлежащее состояние взлётно-посадочные полосы, построить склады, ангары и другие инфраструктурные объекты. Если западные самолёты будут переданы, условно говоря, завтра, то их невозможно будет нормально эксплуатировать», — пояснил Кошкин.

Более того, Лондон, как полагает эксперт, не желает рисковать своими специалистами, отправляя их на Украину для обслуживания авиатехники. По словам Кошкина, королевство опасается слишком глубокого втягивания в конфликт с РФ и негативного резонанса от новостей о гибели британских военнослужащих.

В то же время, как считает собеседник RT, не стоит недооценивать «изворотливость» британских властей в поиске кадров для обслуживания и управления западной авиатехникой.

«Британцы осторожничают, не хотят лишний раз подставляться, но, заручившись поддержкой США, они, думаю, не пожалеют усилий в поиске «горячих голов» для отправки на Украину. Это могут быть сотрудники ЧВК, люди с опытом в сфере боевой авиации из разных стран НАТО. Но и в таком случае людей с высокой квалификацией и готовых при этом умереть за Украину будет очень непросто найти», — подытожил Кошкин.