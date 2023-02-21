Накачка вооружениями и передача целеуказаний: МИД России выразил протест из-за вовлечённости США в события на Украине

Американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД, где передали ноту протеста в связи с растущей вовлечённостью Соединённых Штатов в боевые действия на стороне киевского режима. Как подчеркнули в МИД, продолжение поставок оружия ВСУ и передача целеуказаний для нанесения ударов по российским объектам «наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений» Вашингтона, что США не являются стороной конфликта.

Российская сторона передала США ноту протеста из-за увеличения прямой вовлечённости Вашингтона в украинский конфликт, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлечённостью США в боевые действия на стороне киевского режима», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, в переданной послу Линн Трейси ноте подчёркивается, что продолжение поставок оружия ВСУ и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры «наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта».

Напомним, Соединённые Штаты систематически сообщают о подготовке новых пакетов военной помощи для Украины, в состав которых входят различные системы вооружений, в том числе боеприпасы GLSDB с дальностью поражения 150 км. О новом транше накануне заявил президент США Джо Байден, который посетил Киев и провёл встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Во вторник, 21 февраля, в российском МИД заявили американскому послу о контрпродуктивности текущего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.

«Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — подчеркнул и в ведомстве.

Кроме того, там призвали США дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также не мешать объективному расследованию этих диверсий для установления виновных.

Напомним, что взрыв на газопроводах системы «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Как заявили позднее в пресс-службе компании Nord Stream, по результатам осмотра места ЧП были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трёх до пяти метров. Участок трубы был полностью уничтожен.

В Кремле вскоре после ЧП заявили, что разрушения на «Северных потоках» могли стать результатом диверсии. В частности, Владимир Путин 30 сентября констатировал, что организаторы взрывов «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».

Позднее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.

В начале февраля 2023 года американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США. В материале журналиста говорилось, что они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море в июне.

Позднее Херш заявил, что решение о взрыве «Северных потоков» в США могли принять из опасений, что Германия, ранее отказавшаяся от использования газопровода, может пересмотреть своё решение на фоне холодной зимы. По словам журналиста, изначально администрация Байдена планировала подрыв «Северных потоков» на июнь 2022 года, но в последний момент Белый дом «занервничал» и перенёс реализацию этих планов на сентябрь. Позднее американские официальные лица отвергали обвинения в совершении диверсий.

Комментируя эти сообщения, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что всему миру очевидно: утверждения США о непричастности подрыву «Северных потоков» — это ложь.