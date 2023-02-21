Лавров назвал спектаклем визит Байдена на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал визит президента США Джо Байдена в Киев спектаклем.

«Идёт спектакль. Так он и продолжается. Всё работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита лидера США на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».