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AP: США связывались с Россией для исключения ЧП во время визита Байдена в Киев

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Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита американского лидера Джо Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.
AP: США связывались с Россией для исключения ЧП во время визита Байдена в Киев
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом не стал раскрывать детали, но заявил, что состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций», — говорится в тексте.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом.

Американский президент подчеркнул, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы».

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