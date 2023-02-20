AP: США связывались с Россией для исключения ЧП во время визита Байдена в Киев

Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита американского лидера Джо Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом не стал раскрывать детали, но заявил, что состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций», — говорится в тексте.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом.

Американский президент подчеркнул, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы».