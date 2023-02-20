AP: США связывались с Россией для исключения ЧП во время визита Байдена в Киев
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Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.
«Белый дом не стал раскрывать детали, но заявил, что состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций», — говорится в тексте.
Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом.
Американский президент подчеркнул, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы».