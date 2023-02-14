МИД России: в отличие от Запада Москва не торгует оружием для стравливания других
- РИА Новости
«Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству с другими странами — категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнёров в обеспечении собственной безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Пилипсон акцентировал внимание на том, что в отличие от западных стран Россия помогает другим исходя из принципов суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.
«Мы не продаём оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение», — подчеркнул дипломат.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что США поставят Украине четыре системы борьбы с дронами Vampire не раньше середины года.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.
Он добавил, что НАТО и Европа вкачали десятки миллиардов долларов в Украину поставками вооружений.