В отличие от Запада, Россия не продаёт другим странам оружие, чтобы стравить народы в своих интересах, заявил глава четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.

«Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству с другими странами — категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнёров в обеспечении собственной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Пилипсон акцентировал внимание на том, что в отличие от западных стран Россия помогает другим исходя из принципов суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

«Мы не продаём оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение», — подчеркнул дипломат.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что США поставят Украине четыре системы борьбы с дронами Vampire не раньше середины года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.

Он добавил, что НАТО и Европа вкачали десятки миллиардов долларов в Украину поставками вооружений.