Уоллес не рассказал об ограничениях в использовании Киевом британских ракет Storm Shadow

Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет большой дальности Storm Shadow, которые Лондон решил передать Киеву.

Соответствующий вопрос Уоллесу был задан британскими парламентариями во время его выступления в палате общин, пишет РИА Новости.

«Что касается ограничений, очевидно, что мы не будем говорить публично, существуют ли они», — сказал глава британского оборонного ведомства.

При этом он заявил, что Минобороны Британии, принимая решение о предоставлении Киеву нового вооружения, изучает возможность «минимизации эскалации и провокации» в отношении России.

CNN ранее сообщал, что якобы украинские власти пообещали не использовать британские ракеты для ударов «вглубь России».

11 мая Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Британией и Францией.