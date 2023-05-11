Зеленский: Украине необходимо ещё время для подготовки к контрнаступлению

Армии Украины необходимо ещё немного времени для подготовки к контрнаступлению, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ВСУ могут начать наступление с тем, что есть, и добиться успеха, но в таком случае будут большие потери.

«Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно ещё немного времени», — приводит ТАСС слова Зеленского в интервью европейским СМИ.

Украинский лидер добавил, что сформированные для наступления бригады готовы к боевым действиям.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.