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Рогов заявил, что контрнаступление ВСУ плохо закончится для Зеленского

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Предполагаемое контрнаступление украинский армии в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что контрнаступление ВСУ плохо закончится для Зеленского
  • РИА Новости

Он отметил, что ставки для украинского лидера очень высоки.

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всём его и выбросит за ненадобностью», — цитирует РИА Новости Рогова.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.

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