Генинспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока нет условий для наступления Украины

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что условий для полномасштабного наступления ВСУ ещё не было.

«Земля всё ещё болотистая и влажная. В некоторых местах на полях всё ещё есть большие озёра. В последние недели ещё не было условий для полномасштабного наступления», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на dpa.

Бройер добавил, что, исходя из контекста переговоров, идёт подготовка к военным операциям ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.