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Глава МИД Украины Кулеба не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.
Глава МИД Украины Кулеба не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи
  • Gettyimages.ru

«Не считайте это контрнаступление последним, поскольку мы не знаем, что из этого получится», — сказал Кулеба в интервью Bild.

По его словам, если оно окажется неудачным, «то, значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

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