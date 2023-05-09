Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии у Киева итогового плана контрнаступления

Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Окончательный план ещё не утверждён. У нас есть несколько вариантов, они все в работе, и в зависимости от обстоятельств, которые будут в тот или иной промежуток времени, будут приниматься те или иные решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что ожидаемое контрнаступление украинской армии может не стать решающим этапом конфликта.

7 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.