Рогов заявил, что вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется
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Об этом он рассказал РИА Новости.
Рогов напомнил, что существовала вероятность начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области 5 или 6 мая, но этого не случилось.
«Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — сказал собеседник агентства.
5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться в ближайшие дни или часы.