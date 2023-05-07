Рогов заявил, что вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Рогов напомнил, что существовала вероятность начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области 5 или 6 мая, но этого не случилось.

«Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — сказал собеседник агентства.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться в ближайшие дни или часы.