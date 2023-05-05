Врио главы Запорожской области: наступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьёв Live» сообщил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины в регионе может начаться в ближайшие дни или часы.

«Мы понимаем, что контрнаступление (украинских войск) в ближайшее время произойдёт. Это может произойти днями, возможно, даже часами», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что поступает информация о том, что ВСУ подтягивают силы. По словам Балицкого, «все зелёные насаждения, посадки забиты сегодня техникой и личным составом» ВСУ.

Также он заявил, что украинские военные полностью выселяют прифронтовую серую зону, в том числе «целый город Степногорск».

По его словам, подготовка к наступлению ВСУ продолжается.

«Мы готовы противника встретить, если он пойдёт на нашу землю», — сказал Балицкий.

Ранее вице-премьер Запорожской области Андрей Козенко сообщил, что около 70 тыс. человек планируется переселить из обстреливаемых районов региона.