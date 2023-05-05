Врио главы Запорожской области: наступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы
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«Мы понимаем, что контрнаступление (украинских войск) в ближайшее время произойдёт. Это может произойти днями, возможно, даже часами», — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что поступает информация о том, что ВСУ подтягивают силы. По словам Балицкого, «все зелёные насаждения, посадки забиты сегодня техникой и личным составом» ВСУ.
Также он заявил, что украинские военные полностью выселяют прифронтовую серую зону, в том числе «целый город Степногорск».
По его словам, подготовка к наступлению ВСУ продолжается.
«Мы готовы противника встретить, если он пойдёт на нашу землю», — сказал Балицкий.
Ранее вице-премьер Запорожской области Андрей Козенко сообщил, что около 70 тыс. человек планируется переселить из обстреливаемых районов региона.