В Запорожской области планируется переселить около 70 тысяч человек из опасных районов
- РИА Новости
«Предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тыс. человек. Мы пока говорим, что есть первоочередные категории — это дети, семьи с детьми», — цитирует его ТАСС.
По словам Козенко, соответствующие мероприятия уже начались в Пологовском районе — жителей перемещают в Бердянск.
«Эта цифра составляет уже порядка полутысячи. Будем контролировать, есть точки сбора», — добавил он.
Ранее врио губернатора Евгений Балицкий уточнил, что планируется вывезти жителей 18 населённых пунктов.
Украинская армия в начале мая нанесла массированные удары по населённым пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как прощупывает оборону ВС России перед планируемым наступлением.
В ЦОС ФСБ России сообщили, что разоблачённая диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.