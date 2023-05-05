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В Запорожской области планируется переселить около 70 тысяч человек из опасных районов

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Около 70 тыс. человек планируется переселить из обстреливаемых районов Запорожской области, заявил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.
В Запорожской области планируется переселить около 70 тысяч человек из опасных районов
  • РИА Новости

«Предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тыс. человек. Мы пока говорим, что есть первоочередные категории — это дети, семьи с детьми», — цитирует его ТАСС.

По словам Козенко, соответствующие мероприятия уже начались в Пологовском районе — жителей перемещают в Бердянск.

«Эта цифра составляет уже порядка полутысячи. Будем контролировать, есть точки сбора», — добавил он.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий уточнил, что планируется вывезти жителей 18 населённых пунктов.

Украинская армия в начале мая нанесла массированные удары по населённым пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как прощупывает оборону ВС России перед планируемым наступлением.

В ЦОС ФСБ России сообщили, что разоблачённая диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.

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