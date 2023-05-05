Власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов

Власти решили временно перевезти жителей 18 населённых пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами.

Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

«Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал Балицкий в Telegram.

Он отметил, что будет организовано временное перемещение жителей 18 населённых пунктов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия в начале мая нанесла массированные удары по населённым пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как прощупывает оборону ВС России перед планируемым наступлением.

В ЦОС ФСБ России сообщили, что разоблачённая диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.