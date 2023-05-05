Рогов: ВСУ усилили обстрелы Запорожской области, так как прощупывают оборону сил России
«Они прощупывают, смотрят, куда можно сунуться, где можно действовать... Следят за нашей скоростью реагирования, размещением [средств] ПВО, расположением скрытых пунктов охраны и безопасности», — цитирует его ТАСС.
Рогов добавил, что также действует агентурная разведка.
По его словам, Киев стремится запугать мирных жителей, «чтобы было больше жертв, чтобы уходили с территории, чтобы не работали нормально экстренные службы».
Ранее Рогов сообщил, что в Запорожье, временно подконтрольном ВСУ, поражено несколько объектов украинских войск.
Он отметил, что поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра.