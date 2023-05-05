Рогов: ВСУ усилили обстрелы Запорожской области, так как прощупывают оборону сил России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия в начале мая нанесла массированные удары по населённым пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как прощупывает оборону ВС России перед планируемым наступлением.

«Они прощупывают, смотрят, куда можно сунуться, где можно действовать... Следят за нашей скоростью реагирования, размещением [средств] ПВО, расположением скрытых пунктов охраны и безопасности», — цитирует его ТАСС.

Рогов добавил, что также действует агентурная разведка.

По его словам, Киев стремится запугать мирных жителей, «чтобы было больше жертв, чтобы уходили с территории, чтобы не работали нормально экстренные службы».

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожье, временно подконтрольном ВСУ, поражено несколько объектов украинских войск.

Он отметил, что поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра.