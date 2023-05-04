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Рогов сообщил о поражении ряда объектов украинских войск в Запорожье

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В Запорожье, временно подконтрольном ВСУ, поражено несколько объектов украинских войск.
Рогов сообщил о поражении ряда объектов украинских войск в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наши военные нанесли несколько точных ударов в городе Запорожье по объектам, которые режим Зеленского использует в военных целях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ сосредоточили в Запорожской области десятки тысяч готовых к наступлению бойцов.

Также сообщалось, что ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении.

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