Рогов сообщил о поражении ряда объектов украинских войск в Запорожье
- РИА Новости
Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши военные нанесли несколько точных ударов в городе Запорожье по объектам, которые режим Зеленского использует в военных целях», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, поражены объекты военного назначения в районе городского порта, промплощадки Заводского района и на правом берегу Днепра.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ сосредоточили в Запорожской области десятки тысяч готовых к наступлению бойцов.
Также сообщалось, что ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении.