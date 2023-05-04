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Рогов: ВСУ сосредоточили в Запорожской области десятки тысяч готовых к наступлению бойцов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Запорожской области несколько десятков тысяч военнослужащих, подготовленных для наступления.
Рогов: ВСУ сосредоточили в Запорожской области десятки тысяч готовых к наступлению бойцов
  • AP

Об этом информирует ТАСС.

По словам Рогова, есть вероятность, что боевики ВСУ могут активно действовать на Запорожском направлении.

«К сожалению, сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении.

Также в силовых структурах ЛНР сообщили о направлении ВСУ крупной колонны техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную.

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