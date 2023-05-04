Рогов: ВСУ сосредоточили в Запорожской области десятки тысяч готовых к наступлению бойцов
- AP
Об этом информирует ТАСС.
По словам Рогова, есть вероятность, что боевики ВСУ могут активно действовать на Запорожском направлении.
«К сожалению, сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении.
Также в силовых структурах ЛНР сообщили о направлении ВСУ крупной колонны техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную.