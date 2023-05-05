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ФСБ: группа диверсантов готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

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Разоблачённая диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«ФСБ России на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ пресекли террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества.

В отношении двух задержанных граждан Украины возбуждено уголовное дело.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

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