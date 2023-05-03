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Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины

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В пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.
Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины
  • Gettyimages.ru

«Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

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