Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины
- Gettyimages.ru
«Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца», — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.
Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.