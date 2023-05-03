ФСБ: организацией терактов в Крыму занимается офицер военной разведки Украины Машовец

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств... офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он с 2020 года занимает должность заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.