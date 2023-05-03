ФСБ: организацией терактов в Крыму занимается офицер военной разведки Украины Машовец
- РИА Новости
«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств... офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман 1976 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он с 2020 года занимает должность заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.