Спецслужбы пресекли деятельность украинских агентов, планировавших покушение на Аксёнова

Сотрудники спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

«В качестве объектов посягательств (украинскими агентами. — RT) были выбраны глава Республики Сергей Аксёнов, председатель парламента Константинов В.А. и мэр города Ялта Павленко Я.П.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того, украинская агентура планировала теракты с транспортной инфраструктурой полуострова.

Ранее сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.