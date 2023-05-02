В ФСБ заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя

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Сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области, заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В ФСБ заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
  • РИА Новости

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что членов ДРГ задержали по горячим следам. В оборудованных схронах преступников силовики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование ВСУ.

По данным ведомства, диверсанты также планировали совершить ещё один теракт, направленный против одного из высокопоставленных сотрудников полиции во время майских праздников.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

Как стало известно ранее, взрыв произошёл примерно в 05:15 мск у подъезда многоквартирного жилого дома.

В Запорожской области возбуждено уголовное дело.

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