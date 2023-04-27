В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

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Один полицейский погиб, один ранен в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе.
В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в ГУ МВД России по Запорожской области.

Взрыв произошёл 27 апреля примерно в 05:15 мск у подъезда многоквартирного жилого дома.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе произошёл взрыв.

13 апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.

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