В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в ГУ МВД России по Запорожской области.
Взрыв произошёл 27 апреля примерно в 05:15 мск у подъезда многоквартирного жилого дома.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе произошёл взрыв.
13 апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.