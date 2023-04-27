Администрация Мелитополя: в городе произошёл взрыв, причины выясняются

В Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв, причины выясняются.

Об этом заявила городская администрация.

«Около часа назад в городе был слышен звук взрыва. Информация уточняется», — сказано в сообщении в её Telegram-канале.

13 апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.

По его словам, у задержанных изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.