В Запорожской области возбуждено дело по факту покушения на замначальника УМВД Мелитополя
- РИА Новости
«27 апреля 2023 года у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова города Мелитополя было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате заместитель начальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции», — уточняется в сообщении.
Как стало известно ранее, взрыв произошёл примерно в 05:15 мск у подъезда многоквартирного жилого дома.
В середине апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.