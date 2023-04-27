В Запорожской области возбуждено дело по факту покушения на замначальника УМВД Мелитополя

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«27 апреля 2023 года у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова города Мелитополя было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате заместитель начальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции», — уточняется в сообщении.

Как стало известно ранее, взрыв произошёл примерно в 05:15 мск у подъезда многоквартирного жилого дома.

В середине апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в регионе.