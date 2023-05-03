В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины и Болгарии
- РИА Новости
«Вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В ходе обысков у Петранова и других задержанных силовики обнаружили пять готовых к применению СВУ, британские пластичные взрывчатые вещества производства общей массой около 6 кг, средства связи для общения с кураторами из ГУР Минобороны Украины и другие предметы военного назначения.
Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.
Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.