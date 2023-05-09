В офисе Зеленского призвали не рассматривать наступление ВСУ как одно решающее сражение
- AP
По словам чиновника, которого цитирует РБК, контрнаступление это вопрос «многих событий».
«Потому что одно может быть более удачным, а другое менее удачным», — сказал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.
Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.