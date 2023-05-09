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В офисе Зеленского призвали не рассматривать наступление ВСУ как одно решающее сражение

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.
В офисе Зеленского призвали не рассматривать наступление ВСУ как одно решающее сражение
  • AP

По словам чиновника, которого цитирует РБК, контрнаступление это вопрос «многих событий».

«Потому что одно может быть более удачным, а другое менее удачным», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.

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