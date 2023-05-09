В офисе Зеленского призвали не рассматривать наступление ВСУ как одно решающее сражение

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

По словам чиновника, которого цитирует РБК, контрнаступление это вопрос «многих событий».

«Потому что одно может быть более удачным, а другое менее удачным», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.