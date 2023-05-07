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Президент Чехии Павел считает, что Украина не должна спешить с контрнаступлением

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Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.
Президент Чехии Павел считает, что Украина не должна спешить с контрнаступлением
  • AP

Об этом чешский лидер сказал в интервью газете The Guardian.

Как рассказал Павел, в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, которая состоялась на прошлой неделе, он предостерёг Киев от поспешного начала контрнаступления.

«Если это контрнаступление провалится, то это будет очень болезненно для Украины», — объяснил чешский президент.

По его мнению, другого шанса у ВСУ провести контрнаступление в этом году не будет.

Ранее обозреватели The Washington Post заявили, что украинские власти боятся не оправдать ожидания Запада касательно контрнаступления ВСУ.

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