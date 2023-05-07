WP: Зеленский и Резников испугались не оправдать надежд Запада

Обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис Карклис и Сэмюэл Гранадос заявили, что украинские власти боятся не оправдать ожидания Запада касательно контрнаступления ВСУ.

Обозреватели выразили мнение, что киевский режим пытается «снизить надежды» от контрнаступления ВСУ.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Украины в мире переоценены.

«Большинство людей… ждут чего-то грандиозного», — сказал Резников.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что ВСУ «проигрывают в небе.»

По мнению обозревателей Washington Post, из-за «провалов» Киев «рискует» лишиться дальнейшей военной помощи со стороны Запада или столкнуться с новым давлением, требующим вступить с Москвой за стол переговоров.

Ранее германский полковник в отставке Ральф Тиле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться поддержки Запада после попытки атаки украинских беспилотников на Кремль.