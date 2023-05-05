Германский полковник в отставке Ральф Тиле считает, что президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться поддержки Запада после попытки атаки украинских беспилотников на Кремль.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с немецким телеканалом N-TV.

«Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», — цитирует Тиле РИА Новости.

Полковник в отставке считает, что власти Соединённых Штатов обеспокоены действиями украинской стороны, поскольку она «заходит слишком далеко».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты оставляют на усмотрение властей Украины решения касательно того, как они собираются «защищать себя».