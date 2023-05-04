МИД: все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что виновных «ждёт суровое и неотвратимое наказание».
Также в МИД России заявили, что не сомневаются, что за попыткой атаки БПЛА на Кремль стоит киевский режим.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.